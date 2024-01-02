荷蘭筍工｜吳兆麟跟變裝女王蒲吧大開眼界 被讚有潛質做Drag Queen (16:03)

荷蘭土生土長華人張震宇（CJ）伙拍兩位J2ers胡敏芝（Karen）及吳兆麟（Alan），合作主持J2節目《荷蘭筍工》。

昨晚（1日）一集，再次體驗荷蘭打工無分貴賤，人人忠於自己興趣活得開心。昨晚介紹對象Sander den Baas是出名的變裝女皇（drag queen），自稱Lady Galore。一般人對變裝有先入為主觀念，跟同性戀拉上關係。事實上drag一字的意思為「dress as girl」，他們以艷麗誇張服飾，配上濃妝艷抹化妝，在台上唱歌跳舞展現自信，跟性取向沒有關連。

CJ、Karen及Alan到訪Sander家居，Sander展示變裝道具包括假髮、誇張宮廷服及長靴等。期間Alan試披上變裝服，被Sander讚有極大潛質成為變裝女王，同時Karen又問他是否有興趣一試時，Alan怕醜回應︰「都要我有興趣，同埋因為我唔係Gay。」CJ聞言即更正Alan對變裝觀念，跟性取向沒有關係。

Sander示範變裝過程，化上濃妝、戴上假髮後，以Lady Galore身分出現，令人眼前一亮。之後一班人來到酒吧Clubbing，變身Lady Galore後的Sander，就像周星馳在《破壞之王》所講「戴咗面具真係好打啲」一樣，充滿自信穿梭在酒吧，成為眾人焦點及要求合照對象。

Alan事後表示大開眼界，對變裝有另一種看法︰「變裝之後Sander氣場大好多，同佢落Club好似同大明星一齊，周圍目光都注意。」Alan接受訪問時表示之前在泰國接觸過類似職業，今次親身在荷蘭體會是另一種感受，令他對變裝改觀︰「變完裝之後真係變咗另外一個人，你見到佢充滿自信。變裝其實係一種愛好，而對於佢哋嚟講，其實係more than just fun，同時係一種身分認同。」

（即時娛樂）