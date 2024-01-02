姜濤盧瀚霆敗給張敬軒唔失望 陳瑞輝認愛：女友係圈外人 (17:37)

盧瀚霆和姜濤在叱咤我最喜愛男歌手敗給張敬軒，2人不感到失落；陳瑞輝（右圖）認拍拖。（劉永銳攝）

MIRROR昨晚（1日）全員上陣，在《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》連續3年奪得「我最喜愛的組合大獎」，隊長楊樂文（Lokman）表示多謝大家愛戴，承諾會多做團隊工作，新一年推出團歌更以勁來形容。

副隊長江𤒹生（AK）透露錄音時間較趕急，因忙於為演唱會綵排，呂爵安（Edan）大爆成員輪流染流感，Lokman笑道：「排舞時都戴口罩，都係打噴嚏同咳嗽聲音，我最渣，發燒4日，有請病假，權力就係呢個時候用，唔係做隊長做嚟做咩？」春風滿面的陳瑞輝（Frankie）直認拍拖，他表示女友是圈外人，待相處得舒服，再介紹給隊友認識。

陳卓賢（Ian）是團隊中首位成員獲叱咤男歌手獎，他直言開心且感恩。問姜濤與Anson Lo「我最喜愛的男歌手」敗於張敬軒可會感失落？姜濤說：「唔會！相信我哋無論任何一位，對獎項都抱隨緣心態，bonus嚟嘅﹗」Anson Lo亦認同：「有獎攞一定會好開心，攞唔到亦唔會唔開心，到時一啲額外嘅嘢，所以任何人攞我都會戥佢哋開心。」

對於今次沒有被林海峰開玩笑，但仍稱有歌手經常說：「唔好再玩我啦」，姜濤直言：「佢應該係講緊我，每次又驚，但又期待佢有乜嘢主意，因為佢一出嚟氣氛就好唔一樣。」Anson Lo已準備好迎接對方任何幽默方式，他說：「佢玩唔玩我，我都好Ready。」去年初姜濤於叱咤頒獎禮唱到衝落台而被狠批，問今年是否刻意收斂情緒？他直言：「係！成長咗，希望自己表現得好啲。」

Stanely被問到可有教姜濤減肥？他說：「有啲人識用自己方法減，佢瘦咗啲啦！」姜濤直言要繼續努力。

（即時娛樂）