張敬軒稱繼續攞獎 做好本分不樹敵 讚胡楓尹光指路明燈 (18:37)

張敬軒（軒仔）與陳蕾均是從廣州來港於樂壇拼搏的歌手，昨晚（1日）2人在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》大放異彩，分別獲得「我最喜愛的男、女歌手」，軒仔擊敗「鏡仔」幾位成員及氣勢如虹的尹光，相隔10年再奪這個獎，他表示不覺得等得太久，認為每個人剩下的目標不同，等了10年算是自己的「全馬」，算是新一年有個好開始。

問軒仔是否於落區拉票奇招有效？軒仔說：「我覺得有好多因素，拉票是應該要做，出奇制勝是疫情教會我要做的事，今次的確有其他歌手遊離票去了我這裏，這個獎會是一個目標多個指標，要做到2024年大家心目中的『最喜愛』，但問我是否得到這個獎，會覺得自己是『最喜愛』，我會答不是，因為有好多自己看好的歌手，今次都未能入圍，有很多其他歌手支持者票數都給了我，集腋成裘好像做善事，多謝大家善舉，成就我2024年好開始，覺得贏在起跑點，人生第一次有這種感覺。」

軒仔同時憑《隱形遊樂場》奪「至尊歌曲大獎」，他表示自己不是最勤力一個，去年只派了一首歌，他說：「現在焦點好似不在音樂本身，都是落在爭獎，又說我一個鬥4個『鏡仔』，問我的話，我會覺得5個單位是As One，都是樂壇一份子，任何人獲獎我都覺得開心。」

他表示從沒想過不再攞獎，不合公司文化，他說：「老闆（楊受成）的家訓是叫我們一路『爭氣』，前提是不要與人為敵，做好自己本分，有幾多盡量爭取幾多。」他表示胡楓和尹光是他的好好指路明燈，要繼續玩落去，他說：「如果到70歲還攞到『至尊歌』都幾有型，很多人說獎項要讓給後輩，自己也是受益人，但就算這兩年已很少角逐個人獎項，歌曲獎對團隊仍是很重要嘉許。」

（即時娛樂）