陳寳珠77歲生日 跟家人簡單慶祝 盼世界和平 不再有戰爭 (20:47)

昨天是陳寶珠的77歲生日，她希望世界和平，沒有天災人禍。（大會提供）

資深傳媒人汪曼玲在新一年有新搞作，她揀選昨天（1日）推出個人Youtube頻道「汪曼玲《快拍•曼鏡頭》」，城中名人好友和汪姐透過電話暢談，分享他們生活或工作上的大小軼事。

為隆重其事，汪姐請來了昨天生日的陳寶珠，為《快拍•曼鏡頭》的首集主角，在節目中致電寳珠姐祝她生日快樂，也順道問她為何今年不舉行生日派對和影迷慶祝？在電話對談中，寳珠姐先祝賀汪姐開設個人頻道：「開台大吉、事事如意和一帆風順，一路好好好」。

接著汪姐說寶珠姐上次開生日派對，已是2020年的事，今年為何也沒特別安排？寶珠姐說：「因疫情關係也不敢太多人聚在一起，否則很容易感染，自己也要小心點，這幾年已習慣和家人度過，簡單吃頓飯便OK，當然人多有人多的熱鬧，人少便有人少的那份溫馨，兩種截然不同感覺。

現在疫情經常改變，我大部分戲迷和我差不多年紀，我也擔心他們健康，他們一見到我便很興奮，我看見他們也很開心，但我不想他們為見我而受感染，當然他們很掛念我，我也很掛念他們。

今年77歲的生日願望是希望世界和平，不要再有戰爭，疫情快點消失，每一家每一戶也健康快樂，平平安安，過一個安穩的日子，也希望沒有天災人禍，因為感同身受，是絕不開心的事。」

汪姐說待疫情正式過去，在寶珠姐80大壽時舉行大型派對慶祝，她也提及寶珠姐現時這個年紀，仍然優雅漂亮，寶珠姐說：「很開心大家這樣讚我，其實我平常心，也沒特別奢求什麼，我開心每天可以平淡過日子。」

（即時娛樂）