姜濤撰長文剖白心聲 多謝批評聲音 再上叱咤台重新爬起來 (13:12)

姜濤在前晚（1日）叱咤頒獎禮獲兩獎，上台領獎時沒有多言，僅簡單致謝，杜汶澤昨天（2日）指姜濤是「壓力肥」，建議他放半年或以上假期休息，減肥打波兼思考人生。

姜濤今日（3日）凌晨在社交平台發長文，剖白過去1年心聲，他直言過去1年經歷無數風波和浪濤，但當現在回首，才知道原來都是他成長過程中，必須學習的人生課題。姜濤寫道：「對於曾經批評、指責過我的人，無論你們是懷著好心還是惡意，我由衷想對你們説聲感謝，謝謝你們讓我認識到自己很多的不足，是你們推動我要更努力，邁得更大步。我從來不是一個只想生活在鮮花和掌聲中的人，所以如果我還有不足之處，請繼續多多指教。」

姜濤又指經過前晚頒獎禮，他內心鬆一口氣：「這並不是因為獲得任何獎項，而是慶幸自己能在曾經跌倒的地方重新爬起來。坦白講，昨（前）天剛踏入頒獎禮會場時，內心是害怕的，甚至可説是恐懼，但當看到台下每一個亮起的燈牌，我突然有了無窮力量和勇氣。在很多人眼裏，偶像應該是一個完美的存在。而我自知身上還有很多缺點，有岩巉的一面，但我希望能成爲一個陪伴著大家，一起去追求完美和進步的人。」

姜濤又對姜糖（粉絲暱稱）家人說聲抱歉：「陪伴我成長的過程讓你們也受到了很多委屈和傷害。對不起，我以後會做得更好。

在過往的頒獎典禮中，年少輕狂的自己曾説過一些豪言壯語，我沒有後悔，因爲那是當時自己最真實的想法。但現在長大了，我更願意將想法付諸於行動。所以，請原諒我未在昨晚叱咤頒獎典禮的台上說太多話，内心很多的感謝，我會放在心中，然後用實際行動去報答。

去年曾經以爲，一切要從頭開始，現在看來這其實正是自己需要學習的一種生活態度。因爲只有心態歸零，才不會害怕失去，不會成爲被束縛的Dummy。」

（即時娛樂）