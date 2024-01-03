潛行｜劉德華自爆今年開個唱 率團隊深圳謝票 巧遇籃球名將易建聯 (13:43)

由劉德華、林家棟、劉雅瑟主演的犯罪動作巨片《潛行》，即將於1月11日上映。3位主角應商台節目《口水多過浪花》邀請，接受主持人鄭裕玲（Do姐）訪問，訪問昨天（2日）播出，4人言談甚歡。

《潛行》分別在香港及內地上映，內地票房5日就衝破2.35億，華仔在訪問講到《潛行》是非一般動作犯罪片，他表示：「故事核心都係講緊人與人之間關係，同埋愛，仲有友誼。」Do姐問到：「咁即係都有愛情線？」華仔再答：「好濃啊，好濃嘅愛情。」

Do姐更感興趣的，就是華仔和家棟這對第17次合作的拍檔，問他們是否早於電視台便認識？家棟指就讀訓練班時，曾經在華仔主演的電影，1992上畫的《賭城大亨之新哥傳奇》中擔任群眾演員，亦是家棟首次與華仔合演同一套作品，逾30年前的事記憶猶新，家棟說：「喺片場離遠見到劉德華，成班訓練班同學幾個，黃德斌都喺度㗎，劉德華喎，跑步喎，嗰時係第一次親眼見到華仔。」

《賭》片中華仔飾演的角色，原型人物為何鴻燊，他指對家棟參演這一幕印象深刻：「突然間我Click（回想）到，你知唔知何鴻燊喺麥理浩徑個幕，真實事件時我真係喺旁邊做啦啦隊，Exactly就係你飾演的，呢場戲我好記得，我仲講畀導演聽，真係可以摷番出嚟。」

Do姐問華仔：「呢度係寫住要我問，就係近年你係咪好惜身少打咗？」家棟代為解答，指華仔今次好少動用替身，身兼監製的他無論槍戰，或跟家棟對打場面均親身上陣。

Do姐問華仔有沒有考慮試執導演筒，他表示：「我成日都想有機會做導演，但係做下做下之後，就會諗點解個導演拍得咁好，死啦，要再學𠻹，然後再吸收，年年都有衝動做導演，但最後打消念頭。」Do姐接著問：「2024年呢個係咪其中一個願望呢？」華仔給了大家驚喜答案：「2025年吧，因為24年有演唱會，所以就2025年。」

接受完Do姐訪問後，華仔繼續落力宣傳《潛行》，日前就跟劉雅瑟及朱鑑然來到深圳謝票，華仔特意摘下黑框眼鏡：「我沒有戴眼鏡，我現在是劉德華，不是戲中反派林陣安，輕鬆了，壞人終於做完了。」華仔即席在觀眾的邀請下，連唱《練習》﹑《今天》﹑《恭喜發財》和《愛你一萬年》，現場歡呼聲不斷」。

籃球巨星、前中國男籃國家隊隊長易建聯亦驚喜現身，易建聯分享自己喜歡劉德華30年，看完電影後印象最深的是華仔飾演的林陣安，在醫院裏望向女兒時真情流露表情。他直言幾天前電影內地公映日和自己退役是同一天，他退役時用的音樂就是劉德華演唱的《17歲》，每次聽這首歌都會得到動力。華仔聽畢就邀請易建聯參加今年舉行的演唱會。

（即時娛樂）