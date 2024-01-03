妳不是她｜羅蘭胡楓一個嬌一個俊 演活「甜蜜遲暮戀」 (13:52)

無綫劇由《妳不是她》昨晚（2日）播出一集，「最年長熒幕CP」羅蘭和胡楓擔正的「遲暮戀」正式上演。劇情講述阿信（丁子朗/丁丁飾）嫲嫲月英（羅蘭飾），因在老人院亂放紙飛機，引來院長（張本立飾）及院友家屬投訴。

阿信女友夏莉（馮盈盈飾）介入事件後，發現嫲嫲並非亂拋垃圾，只是將紙飛機當作情書，並誓要送到愛人琛伯（胡楓/修哥飾）手上；為了向琛伯示愛，嫲嫲還經常夜探琛伯，事件惹來琛伯新抱黃太（姚瑩瑩飾）不滿，與丈夫（鄭啟泰飾）極力阻止嫲嫲接近琛伯，因而與夏莉爆發衝突。最終因為琛伯開口承認「我想同月英去拍拖」，兩老終能如願拍拖，並在阿信及夏莉帶領下「著靚靚」夜遊香港，除了遊電車河，還於海旁浪漫共舞，搞笑的是，為免招惹無謂事端，月英及琛伯選擇「地下情」，人前扮不熟絡的二人，不時在院舍低調送心心兼「眉目傳情」，可愛到不得了。

修哥與羅蘭雖已年屆91歲及89歲，但寶刀未老，對白、表情、動作全線到位；這邊廂羅蘭發功大曬「表情包」，展現慈祥、精靈、任性、扭計、看透世情、嬌俏、期待及勇敢追愛等不同情緒；那邊廂修哥打扮後，依然風度翩翩、瀟灑有型，發火時仍舊中氣十足。現實生活中同樣儼如糖黐豆的修哥及羅蘭姐，劇中的甜蜜對望儼如熱戀情侶。

劇中與羅蘭和修哥勁多對手戲的盈盈，大讚兩老Nice又親切：「我哋喺現場睇嘅時候，已經覺得佢哋演繹得好有CP感，呢集我都有睇番，修哥同羅蘭姐演得好浪漫，我都睇到好冧。」

（即時娛樂）