旁觀者｜韋家雄演病態孌童癖 「變態五連笑」極搶戲 (14:37)

由周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅、胡蓓蔚、謝東閔、周志康及鄧伊婷等合演的《旁觀者》，昨晚（2日）劇情主要圍繞「酒吧姦殺墮樓事件」，及主角女警阿魚（王敏奕飾）及Café老闆覓希（周柏豪飾）的關係發展。

覓希Café常客之一的Nana（尹詩沛飾）離奇墮樓身亡，經調查後發現Nana臨死前，曾流連夜店兼慘遭強姦，阿魚等遂鎖定阿強（吳子冲飾）為嫌疑犯。正當眾人循著謀殺方向調查，事件卻出現驚人反轉！原來Nana並非他殺，而是出於極度恐慌才跳樓自殺，而逼Nana走上情緒絕路的，竟是其親生父親誠叔（韋家雄飾）。以賣雪糕維生的誠叔表面對小朋友親切有加，但暗地其實心懷不軌。

出名好戲的韋家雄，這次是首度破格飾演「金魚佬」！昨晚他一邊拿著Nana遺物，一邊顫抖著聲音道出：「童年係最純潔、最美好嘅時候，係應該好好哋留低啲紀念，慢慢回味架！」說畢更忍不住饑渴地偷笑望著Nana遺下的衣服；該幕雖然只有短短數秒，但家雄單憑聲線、抽搐的面部肌肉，已將病態孌童癖的難以自制及亢奮狀態，演繹得淋漓盡致。監製阿細笑言這次拍膊頭找家雄演出，並笑謂看中他的原因，是覺得家雄能「以唔猥褻的外表演出猥褻的味道」，阿細說：「我要搵一個外表唔可以猥褻，但佢可以演到猥褻樣嘅人。我好記得有次我畀指示家雄嘅時候，敏奕喺隔離聽到都大嗌好變態，仲話起晒雞皮。」

除了「遺物」一幕，家雄另一幕為時14秒的「變態五連笑」亦相當搶焦，就在短短的14秒內，家雄先後展現了陰濕笑、笑到𠵱起棚牙、笑到鬥雞眼、笑得既無賴又享受、及笑到戚眉等笑法，每個笑容均令人心寒，阿細透露家雄該幕一take過完成，盡顯功架。

（即時娛樂）