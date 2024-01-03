佘詩曼5大優點封超筍盤 獲阿Bob力推：人靚做嘢叻夠義氣 (16:06)

Bob讚阿佘人又靚﹑心地䓀良及夠義氣，封她做超級筍盤。（大會提供/資料圖片）

堪輿學家麥玲玲帶領黃紫恩（Jojo）、蔡景行（行仔）和陳欣茵（Yan Yan）主持的清談節目《玲玲友情報》，今晚（3日）一集主題為「筍盤唔係人人啱」，再請來林盛斌（阿Bob）擔任嘉賓。

節目甫開始，各主持選出公司心目中筍盤時，Jojo怕醜說︰「要喺公司揀個男筍盤，真係好難揀，夾硬揀我會諗起一個人喎，話說前一排我整親塊面，跟住佢用好低沉聲線關心我。」

Jojo講的是同台藝人李爾晨（Kyle），她透露受傷後，獲Kyle體貼慰問，又提點自己「你記住喇，身體呢啲嘢最緊要，做嘢唔係最緊要，你一定要照顧好自己呀。」接住Jojo含羞答答借熒幕傳情說︰「真係好多謝你對我嘅關心呀，Kyle。」

阿Bob表示找他做媒人，有幾樣規則要遵守，他說︰「我做媒人無利益，只係想成人之美，每次都會做好雙方背景審查先介紹，同埋其中一樣，我會要求雙方提供無P圖嘅相。」阿Bob透露遇過男士只想呃女仔，根本不是找對象，這類人會被列入黑名單。講到相睇，玲玲師傅自爆當年跟老公亦是因此認識，她笑說︰「我老公係相睇達人，我係負責接待相睇團，點知畀佢睇中跟住追我。」

節目中各人作不記名投票，揀選公司中的女筍盤，藝人馮盈盈、蔡思貝、Yan Yan、Jojo等都榜上有名。阿Bob就話心水之選，是近日憑劇集《新聞女王》演Man姐而人氣爆升的佘詩曼（阿佘）。阿Bob以「超級筍盤」形容對方，他接受訪問時列舉阿佘5大「筍點」︰「阿佘真係無得頂perfect，人又靚、做嘢又叻、為人夠義氣仲要心地善良，淨係唔使你養呢樣，已經加晒分，仲想點？」

（即時娛樂）