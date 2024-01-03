張敬軒新歌記錄青春無聲無息流走：愛情上我唔係勇敢嘅人 (17:01)

張敬軒將於1月14日舉行官方歌迷會生日會，逾萬名歌迷免費入場，所有費用由軒仔自資，以答謝歌迷一直以來對他的支持。（大會提供）

張敬軒在前晚（1日）叱咤頒獎禮獲兩個大獎，包括「我最喜愛的男歌手」及《隱形遊樂場》膺「至尊歌曲大獎」。為兌現跟歌迷承諾，今年軒仔回歸唱作人位置，在踏入元旦前一刻，派上全新作品《青春告別式》。

歌曲MV甫上架，即進駐熱門影片首位，歌曲亦登上各大音樂串流平台的一、二位，同時軒仔為回饋歌迷，將於1月14日舉行官方歌迷會生日會，逾萬名歌迷免費入場，所有費用由軒仔自資，以答謝歌迷一直以來對他的支持。

新歌延續《隱形遊樂場》創作班底，由軒仔作曲及監製、黃偉文填詞、Johnny Yim編曲，記錄青春在無聲無息流走的一剎，軒仔提大家要將青春狠狠抱緊。軒仔坦言歌曲是自己的故事：「其實亦屬於每一個人故事。每一個人喺佢哋青春時，曾經遇到過嘅事情。但當時佢哋冇捉緊住，錯過咗，之後回望番就發覺有種遺憾，呢樣嘢無論我又好、所有人都好，都一定有經歷過，只係你哋身邊嘅男女主角係邊一個人。」

在愛情路上，軒仔自言並非勇敢：「嗰陣時比較腼腆，亦都唔係一個social media咁流行嘅年代，嗰陣時嘅告白更多嘅係寫信或者面對面，甚至乎手提電話都未流行，每一次約會、相遇都係一件難能可貴事情，當時大家面對面，真係有啲說話未必咁容易講得出口，唔同𠵱家social media流行年代，可能畀一個心或者係emoji仲容易，要將心底說話宣之於口，當其時係相對困難。」

歌曲製作及拍攝MV時都遇上不少困難，團隊特意飛到日本北海道拍攝MV，但當拍攝團隊拍完第一個景點鏡頭，正在前往下一個景點時，突然遇上大風雪，團隊被迫折返，加上新歌製作時間緊迫，這是繼《隱形遊樂場》後，另一首極速製作歌曲，收到歌詞後，以短短的4日3夜完成拍攝及錄音部分，正在忙於澳門演唱會的軒仔，更是每日即晚來回香港及澳門，為新歌趕製錄音。

另外，正在舉行《THE PRIME CLASSICS張敬軒澳門演唱會》的軒仔，今日宣布再加開一場兼賣飛，門票於1小時內火速售罄。

（即時娛樂）