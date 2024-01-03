不是你不愛你｜陳昊森苦練廣東話1個月 自揭已跟女友分手 (22:02)

陳昊森自揭感情狀况，他表示跟女友已分手，目前單身。（資料圖片/鍾一虹攝）

講到與譚旻萱有感情戲和接吻鏡頭，奪走女方銀幕初吻，陳昊森形容拍攝時緊張又搞笑。（鍾一虹攝/資料圖片）

27歲台灣型男陳昊森主演愛情電影《不是你不愛你》首度攻港發展，他笑言演出入鄉隨俗，挑戰全片講廣東話：「我在拍攝前苦練了1個月，最難發音是梁仲恆的角色名『強哥』，反而工作人員教我講長句粗口比較易學﹗」

講到與女主角譚旻萱（Mandy）有感情戲和接吻鏡頭，奪走女方銀幕初吻，陳昊森形容拍攝時緊張又搞笑：「衛生起見，我有用噴劑清潔口腔，也跟Mandy開玩笑，但愈講愈緊張。拍攝時要遷就不同角度，我們鼻子很高，大家扭來扭去，但吻了很久導演都不叫Cut，吻到嘴唇都乾。（擔心惹Mandy男友不滿？）若果他生氣，就說聲不好意思。」

他指與Mandy相處似兄弟，宣傳重遇也不感尷尬，反而回憶拍攝點滴覺得搞笑。陳昊森拍吻戲頗有經驗，之前主演過BL電影《刻在你心底的名字》，但他稱吻男吻女感覺有共同點：「嘴唇都是軟軟的。」

問他拍親熱戲，怕不怕現實中的女友呷醋？他坦言已跟女朋友分手，目前處於單身狀態免除憂慮，他表示做演員無何避免一些工作狀况，就好像《不》片裏要飾演慘情病人，他也應導演葉念琛要求減肥，斷食7天，又刻意留鬚﹑撥亂頭髮和化白嘴唇出鏡。

陳昊森指一向愛看港產片，今次能參與其中像發夢一樣，體驗到港台兩地製作大不同，港片的節奏快很多，期盼將來能跟偶像梁朝偉合作拍警匪片，但笑言不想再裸露騷肌，自己寧願多學習，讓大眾欣賞演技就好了。

（即時娛樂）