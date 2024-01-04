許芷熒「卸貨」未夠半年再宣布有喜︰當刻我真係晴天霹靂 (13:27)

許芷熒（Whitney）與丈夫Alexander Fung結婚4年，育有3歲大女「馮寶寶」Kayli Jane及去年7月才出世的細仔Alester Samson。「卸貨」未夠半年，Whitney昨天（3日）在社交平台宣布第三度懷孕，腹中胎兒目前已3個多月大。

她說︰「Can't believe I am going to be a mom of 3﹗（無法相信我將成為3個小朋友的母親）細佬BB五個幾月，小小B在我肚裏3個幾月。某日老公買了早餐返屋企畀我食，我食完仲話肚餓，又叫外賣，跟住佢同我講︰『老婆，你係咪有咗？點解你食咁多野嘅？』然後我就話︰『點會呀，啱啱生完，點會咁快又有咗啊？』然後細心諗吓，原來月事真係未到。即刻買支棒棒驗，真係好驚喜，係兩條線。（當時從來未中過COVID，新冠疫情四年內只有驗孕棒驗過有兩條線）。我第一個反應係流眼淚，因為啱啱生完細佬BB，仲甩緊好多頭髮，啱啱紮完肚，收完身，又要再嚟過？完全未有心理準備再生一個。當刻我真係晴天霹靂。WhatsApp醫生同佢講我又有咗，佢嘅反應係：『好勤力喎。』」

「喺2023年7月我生完細佬BB時，家姐BB去醫院探我時已經同我講：『Next Year I will have a 妹妹﹗』當時只係覺得她是隨口說說，原來家姐都有預言能力哦﹗上個月中了COVID，因為有咗BB，好辛苦都只係食過兩次止痛藥，因為唔希望食咁多藥影響BB。幾辛苦都要忍住。細佬BB未到一歲就有多個妹妹或者細佬啦，See you in June My龍B﹗好開心，我自己屬龍，能有機會生龍B，感謝上天安排恩賜﹗老公結婚時話要生2個好字，Hmm...... 唔通真係會？#2年抱2 #4年抱3 #1月3號記念分享3的開心事」

（即時娛樂）