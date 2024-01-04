疑與債主對話錄音曝光 張致恒Ig稱上月只返7日工 扣除借糧金額變冇收入 (20:25)

張致恒（Steven）和太太區燕雯（雯雯）結婚4年關係時好時壞，雯雯不時在社交平台公開鬧爆丈夫及嗌離婚，被封為「離婚界KOL」，惟兩人至今已育有4子。Steven去年11月到情趣用品商店當售貨員，曾聲稱收入較高夠養家的他，日前又被雯雯公開鬧他稱無錢不理會兒子肚餓、為睡覺不去報讀強制性基本安全訓練課程（平安卡），甚至拒帶兒子上學。KOL Sean近日公開疑似Steven向債主聲稱已沒再到情趣用品商店上班及自己沒幾多錢還給對方的錄音。

Steven在錄音中稱呼債主為「大哥」，他表示︰「大哥，我都同你講過，就算我係還畀你，我都只可以還到1000、2000畀你，我冇任何咁多錢可以還到畀你，再加上我依家冇喺嗰度返工，因為冇人幫到我湊仔，我出唔到去做嘢。我依家仲諗緊辦法去搵錢，你迫我都冇用﹗你逼我... 唉，我唔知呀﹗我嗰個老細喺英國度住嘅，英國同呢度有時差，所以佢夜晚先至會出糧，我依家都等緊佢過錢畀我。如果有，我就即刻轉畀你啦好唔好？新嘅一年，大家好嚟好去好唔好？我好攰呀﹗」 Sean指Steven與雯雯的「口供」前後矛盾。

Steven今日在Ig限時動態發文，自爆上月只返了7日工，加上之前曾借糧，因此沒人工出。他說︰「我想喺度澄清番，我打工嘅公司從來都冇欠薪，只係我同我嘅朋友溝通上有問題，所以誤會咗我冇糧出，因為上個月我同啲仔一齊病咗成個月，所以淨係返咗七日工，七日工有幾千蚊，但係因為本身老細預支咗錢畀我，所以每個月我都要出糧扣錢，所以今個月冇糧出。就係咁簡單。」

（即時娛樂）