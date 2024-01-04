張敬軒生日會著泳衣找數 預告以香蕉造型亮相 (23:06)

張敬軒、Tyson Yoshi（程浚彥）、陳凱詠、楊天宇、張蔓姿與妹妹張蔓莎今日出席品牌活動，張敬軒身穿品牌的睡衣亮相，他透露將於澳門舉行萬人生日會，但因場地問題要分兩場，每場5000人。他指歌迷會2019年成立，因疫情未辦過官方聚會，今次預計花7位數字。他指部份費用是歌迷的會費，他亦會補貼，歌迷則要自費搭船。他獲商台叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」是否著泳衣找數？他笑言已預備了泳衣在生日會著，生日會服裝主題是生果，他透露屆時會著到似香蕉，入面則雪白無瑕。

張敬軒本身有哮喘，他表示完成演唱會後會接受聲帶療程，因經常用哮喘噴劑導致聲沙，療程用蒸氣舒緩，令條氣順暢一點。療程後有段時間把聲會變沙啞，只做不用唱歌的工作。他新一年想多拍廣告，又想跟Tyson Yoshi健身，但不用練到對方胸肌這麼波濤洶湧。他讚對方乖仔，知道他頒獎禮後吃杯麵做消夜，主動說煮健身餐給他，笑言想認對方做兒子。

Tyson Yoshi對於張敬軒讚他乖及想認做兒子，他笑說有對方做爸爸不錯：「嗲哋，我無零用錢！」他日前出席商台叱咤頒獎禮穿勁騷胸肌服裝成為焦點，他指當日頒獎禮前1小時造型師才決定，他要舉起雙手搵人幫他拉件衫下來，加上西裝感覺OK。他未有得獎會否失望？他說不會，沒有期望便沒有失望，他主要見證好友魏浚笙得「生力軍男歌手」金獎。

（即時娛樂）