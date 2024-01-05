MIRROR月中開騷 楊樂文王智德 邱傲然陳瑞輝同日出單曲送驚喜 (16:03)

MIRROR踏入2024年，除了推出團歌《Rocketstars》外，其中4位成員楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）及陳瑞輝（Frankie）也趁MIRROR演唱會前，同日於今天（5日）推出個人單曲。Alton說︰「MIRROR 5周年演唱會，當然要帶啲新嘢畀大家，我哋4個人，1人做1首新歌畀大家，而且4首歌係唔同風格，夠晒誠意。」Lokman的《如果電話亭》玩味較濃，他介紹道︰「《如果電話亭》就好似多啦A夢嘅法寶，同時亦貫徹歌曲主題，想大家做事唔使咁認真，自己覺得點就點，想諗乜就諗乜，想講乜就講乜，想玩乜就玩乜，如果係咁就發達喇！我係一個認真同太有條理嘅人，有陣咁認真太有條理，有啲時刻會好辛苦。呢首歌都係叫自己，試吓亂諗嘢唔好咁有條理，放鬆吓！」

Alton以他擅長的Rap詞製作新歌《非物質文化遺產》：「嚴格嚟講係我嘅第一首Solo歌﹗今次帶啲新嘢畀大家，首歌係說唱Rap嘅Hip Hop作品。我做呢首歌嘅時候諗番一個Talk Show嘅環節，都係講自己嘅故事，今次變咗做一首歌，希望大家可以聽吓我嘅故事。我嘅故仔，大家都會有共鳴，因為香港打工仔面對一啲問題同壓力，最後出口都係自己，所以好希望大家都可以搵到呢份資產。」

Tiger鍾情美式搖滾，他的首支單曲《Alright》亦朝着這個方向製作。他說：「《Alright》係一個好有意思嘅Project﹗我搵咗天衡一齊做呢首歌，由開始寫、錄製都有參與，部分結他係我自己彈，然後詞就交畀Oscar。呢首歌講我入行呢幾年嘅心路歷程，一啲人一啲事，有感覺嘅人睇咗就有感覺。」拍攝歌曲宣傳短片當日，現場每一個聽過《Alright》的人都覺得Tiger的聲線似謝霆鋒，Tiger對此表示：「好奇怪，我由細到大都冇覺得過，但錄音時同錄完音畀屋企人同其他朋友聽，佢哋都覺得點解有謝霆鋒Feel？有七成人都覺得似，但我唔覺，係就好囉！最緊要你哋開心。」

Frankie的新歌叫《皮思苦》，是首抒情中板作品。他表示：「今次有徐浩幫手作曲同監製，Oscar寫詞。出道5年，做過大大小小節目，拍過廣告、劇集，做過好多嘢，而觀眾好敏感，會好記得我哋做過啲乜、講過啲乜，有啲可能係節目效果，純粹小誤解，但累積上嚟可能變成大誤解。不過，唔緊要，做得自己自然舒服，大家又睇得舒服，唔使理咁多人設嘅嘢。」Frankie希望透過歌曲，讓皮寶寶（粉絲暱稱）及廣大樂迷了解他的想法。Frankie強調：「大家對我有少少誤解唔緊要，我都係會做自然嘅自己畀大家睇。」

礙於MIRROR正忙於籌備演唱會，4子的MV稍後才推出，但他們會在演唱會中首度獻唱歌曲。他們各自透露了一些細節，Alton說︰「我嗰Part係Hip Hop啲街頭味重啲，我會喺演唱會同其他都有街頭元素味道嘅朋友仔做一個大表演畀大家睇。」Lokman聽完Alton介紹也搞笑道︰「我嗰首係開心啲Upbeat啲為主，有啲funk、電子，亦都係喺演唱會入面同一啲街頭味重啲嘅朋友有一Part嘅表演，令人好期待㗎！」Tiger則表示︰「第一次喺演唱會演出，所以好緊張。（會彈結他？）好大機會演出，實際係點就未知！」Frankie和應：「我同Tiger都有啲新嘗試，係我一直以嚟好想做嘅，但唔知Tiger想唔想做，不過就一齊做咗佢啦！」Tiger說︰「應該係變魔術。」Frankie笑說︰「講吓笑，變吓魔術咁啦！會唔會跳舞？我首歌中板，都有啲Beat，但我之前話好想出跳舞歌，唱《皮思苦》會唔會跳舞，到時就會知喇！」

（即時娛樂）