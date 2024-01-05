Twins紅館演唱會終極加開2場 Sa嬌強調一生一世絕不解散 (16:34)

Twins本月21月起的紅館演唱會《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》，宣布加開終極第13及14場（2月5至6日），門票下周五（12日）於城市售票網發售。蔡卓妍（Sa）和鍾欣潼（嬌）談到演唱會第3次加場時說︰「14場，今次真係破晒紀錄﹗我哋做完真係可以好似歌迷傳言咁光榮引退喇﹗」

阿Sa表示︰「真係有歌迷私訊問我哋係咪想解散，笑死﹗我哋依家加第13、14場，『1314』，一生一世呀﹗Twins就算退休都唔會解散，我哋係一生一世嘅好隊友，Twins Spirit會長存。破晒紀錄做咁多場，唔係唔畀我哋農曆『退』落嚟休息吓，放長少少假呀？」阿嬌說︰「係囉，『1314』，我哋都係一生一世。公司話係雙喜終極加場，歌迷應該最開心，因為我同阿Sa為大家爭取到，九成飛會公開發售。今次應該唔會再收到留言話買唔到飛求票。大家唔好買黃牛飛，等買加場飛，我又可以有飛補少少朋友債。」

阿嬌表示已學識演唱會上的舞蹈，同時亦已收身成功。她說︰「各方面都進行得好好，所以對今次演唱會好有信心，大家一齊期待啦﹗」阿Sa續說︰「由第一次紅館演唱會開始，我每次都當係最後一次咁做。好珍惜上台同大家相聚嘅機會，希望全力以赴，做到最好。不過，今次開騷有個問題未解決。我哋每次開騷都有握手位，但公司今次出現反對聲音，擔心我哋做14場咁多，唔好好保護自己，近距離接觸咁多人會容易病。我同阿嬌依家諗緊點樣可以有一個握到手又安全方法，令歌迷同我哋都開心。」

（即時娛樂）