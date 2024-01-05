中年好聲音2｜劉可朱博文合唱玩味濃 評審團反應兩極 (17:07)

無綫《中年好聲音2》後晚（7日）將播出第八部曲第一回《中二生友誼合唱！晉級十五強！》，16強選手將分成8組進行合唱歌對決， 包括王玥與黃劍文合唱《流言》、林若盈與劉威煌合唱《其實你心裡有沒有我》、譚輝智與顏米羔合唱《左右為難》、陳蒨葶與沈宗賢合唱《我的回憶不是我的》、古淖文和安雅希合唱《你最珍貴》、陳俞霏與鄭梓浩合唱《乾一杯》、梁浩賢與陳燕娜合唱《許願》，以及劉可與朱博文合唱《難為正邪定分界》。8組演唱完畢後，評審團將退庭商議淘汰留在危險區的其中一位。

古淖文和安雅希以黑白雙煞造型上陣，合唱時默契十足，拖手之餘，更不時眉目傳情，演唱完畢後又攬作一團。肥媽說：「我覺得你哋兩個非常之襯，以為你哋兩個要結婚添呀！」張佳添表示：「雅希，我愛上咗你把聲，同埋要特別讚淖文，你哋兩個之間有好多空間畀對方去發揮，Feel到兩個人好細膩嘅情感。」伍仲衡則笑言：「你執到啦，淖文，我同佢（安雅希）唱我都高分啦！不過，你都唱得好好，由開始覺得你好Show Off，直到你上一次回合開始，Feel到你諗番咩係唱歌。」

劉可和朱博文合唱時玩味十足，劉可以半歌劇式獻唱，既「Chok聲」又以「Rock聲」嗌咪，惟評審團反應兩極，陳慧嫻看得很開心，伍仲衡則露出不明所以的表情。陳慧嫻說︰「我好接受你哋今晚嘅表演，我睇嘢比較係Out Of The Box，鍾意啲嘢係突然跳咗出去。」周國豐表示︰「劉可，你要小心，唔好走咗諧星嘅路線。」張佳添則說：「我好欣賞劉可嘗試表現出舞台感，但主要問題係你哋把聲好唔Blend，冇人魔對唱嘅感覺。」

（即時娛樂）