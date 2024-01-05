張繼聰何啟華送仙鶴神針蛋糕 賀王菀之謝君豪演舞台劇 (18:45)

《飯戲攻心2》的導演陳詠燊與張繼聰、陳湛文、廖子妤、何啟華及魏浚笙，日前入場支持王菀之及謝君豪演出的舞台劇《天色》，眾人更送上「仙鶴神針」蛋糕賀他們演出成功。（大會提供）

鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎以及陳湛文等合演的賀歲片《飯戲攻心2》，將於2月9日（年三十）上映。Ivana及新加入《飯戲2》的謝君豪近日演出舞台劇《天色》，導演陳詠燊與張繼聰、陳湛文、廖子妤、何啟華及魏浚笙特別現身捧場。他們撐場之餘更準備了戲中Ivana飾演的烈火廚神Josephine拿手絕學「仙鶴神針」，祝賀她與謝君豪演出成功。眾人準備的「仙鶴神針」是個模仿乳鴿的蛋糕，在戲中則是失傳已久的佳餚。眾人將「仙鶴神針」蛋糕送給Ivana，她收到後非常開心，並即時重演戲中金句：「材料係真相，味道係假象，烹飪就係扮豉油雞嘅蛋糕。」

Ivana十分感謝「飯團」特地來捧場︰「我們《飯戲》的飯團是團結到戲內戲外都會互相支持，好溫暖。」張繼聰表示︰「當然一定要來支持，演得非常之好。我們來的意思希望你們用心做完幾場演出後，快點加入和我們一起做宣傳。」廖子妤說︰「《飯戲攻心2》票房大賣！」謝君豪加盟「飯團」十分開心，他表示︰「接下來將會加入宣傳大隊，加盟飯團這個大家庭，新一年開始第一次宣傳，各位親戚朋友多多指教。」

眾人戲內戲外也十足一家人，他們當日突然再次認清自己的角色身分與其他人的關係。謝君豪發現廖子妤在戲中是自己哥哥的老婆，即時叫她做「阿嫂」；何啟華本以為自己是男家的表弟，卻被眾人提醒他是女家的表弟才對；廖子妤亦發現何啟華是她的姨甥。看似最不關事的魏浚笙說︰「我是路過而已，是個表演嘉賓。」不過，導演陳詠燊回應︰「你是偶像，最近更奪得《叱咤》生力軍男歌手金獎。」Ivana問其中一首上榜歌曲由誰創作時，魏浚笙馬上回應：「《我的世界地圖》是由Ivana作曲，非常好聽。」

（即時娛樂）