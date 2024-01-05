柳俊江輕生 終年42歲 除夕日與跑友合照欠笑容 前天Ig最後影片面容憔悴 (20:15)

梁祖堯沒開名悼念柳俊江，何韻詩、趙學而、旨呈亦分別在留言位置打上「🙏🏾❤️‍🩹」、「🙏🏻💐」及「😢」的Emoji圖案。（梁祖堯Ig圖片）

柳俊江的Ig最後發文日期是前天（3日），他上載影片分享與人溝通時的正確站立姿勢，還為其「柳爺說話教室」的2024全新課程宣傳，稱正接受招生，歡迎私訊查詢。片中的他似消瘦了，而且面容憔悴。（柳俊江Ig圖片）

柳俊江生前熱愛跑步，與ERROR成員吳保錡同是大埔民間體育會成員，經常一齊跑步，兩人去年31日更和其他會友一同參加比賽，惟他在大合照中容顏憔悴，沒有笑容。（Ig圖片）

42歲前無綫電視新聞主播柳俊江，今天（5日）下午3時許懷疑在大埔黃宜坳一村屋內燒炭，消防接報到場，破門入屋，發現他在屋內昏迷，當場證實不治。

柳俊江生前熱愛跑步，與ERROR成員吳保錡同是大埔民間體育會成員。他上一次公開露面出席大型活動，是去年31日和其他會友一同參加比賽，惟他在大合照中沒甚笑容。柳俊江前天（3日）在Ig最後發文，他上載影片分享與人溝通時的正確站立姿勢，還為其「柳爺說話教室」的2024全新課程宣傳，稱正接受招生，歡迎私訊查詢。片中的他似消瘦了，而且面容憔悴。

柳俊江曾是前無綫電視新聞主播，人稱「柳爺」。他2011年離開無綫後曾在愛護動物協會、九巴等任居要職，後來開設自己的製作公司，近年更開辦教室，設有聲音形象改造、職場人際關係等培訓課程。柳俊江曾有過一段婚姻，2010年與雷康怡（Florence）結婚並育有一對子女，惟兩人的婚姻只維持了10年。2020年，柳俊江因與已分居妻子雷康怡的男性友人打架被捕。他被控以一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，案件在觀塘裁判法院提堂後，他獲控方撤銷控罪，獲准自簽1000港元守行為1年。

2021年10月，柳俊江公開與香港跳高女神楊文蔚的經理人Grace Mak的戀情，兩人不時在社交平台甫相放閃兼發展至同居關係。不過，柳俊江去年中起未再提及女友，也沒分享和女友的合照，10月時更透露已搬到新地方居住，疑與Grace Mak的3年情告終。

本月1日，柳俊江曾在社交平台發文分享2024年目標，他當時寫着︰「甚麼是一定擁有過，卻捉不住的？是昨天。甚麼是永遠都快來到，但永遠都未來的？是明天。每一個昨天，都是過去式；每一個明天，只是未來式。2024年的目標，好好捉緊每一個當下。沒有需要後悔甚麼，沒有需要期盼甚麼。做喜愛的事，喜愛自己做的事，做擅長的事，學會不擅長的事。」

張繼聰得知噩耗後在社交平台留言︰「願你放下所有憂傷，向光繼續進發。Rest In Peace buddy. We love u﹗@ryanlau88」梁祖堯則沒開名表示︰「RIP ，my friend. 謝謝你所有的付出。」何韻詩、趙學而、旨呈分別在留言位置打上「🙏🏾❤️‍🩹」、「🙏🏻💐」及「😢」的Emoji圖案。

據知，柳俊江生前曾為ViuTV快將播出的新節目《公司冇逼我跑馬拉松》擔任嘉賓，分享心得。

防止自殺求助熱線

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（即時娛樂）