潛行｜劉德華自認惡監製 望2026年前做導演圓夢 (21:45)

劉雅瑟在《潛行》中飾演劉德華的太太，她自言這是她演過最輕鬆和幸福的角色。（鍾一虹攝）

劉德華監製及主演的電影《潛行》下周四（11日）在港上映，林家棟與劉雅瑟也是主角之一。與劉德華相隔10年再合作，林家棟坦言開工前有壓力，不過開工後發現兩人的默契有增無減。劉德華指林家棟的演技成熟了很多，層次多元化。他說︰「以前有老闆和員工壓力可能不夠放，我們以前有默契，但不似是好朋友的默契。過去10年，我們有很多討論和相處，變回沒有功利底下的合作，更舒服。」

劉雅瑟在戲中飾演劉德華的太太，覺得這是她演過最輕鬆和幸福的角色。劉德華讚劉雅瑟演得很淡定，是他很喜歡的演出方式。劉雅瑟指劉德華是個全能監製，每個細節也關注到。林家棟說︰「經過10年，我今次就是看他如何做監製。他每次完成自己的戲分後就換衫，以監製身分現身，導演等人都說要掉頭走。《潛行》拍攝接近100組戲，要兼顧的事很多，他處理得很好，令現場的導演和演員很安心。這是很困難的，但他做到。」

劉德華承認當監製時比較惡，但不是要劇組加班，只是幫忙做協調。他說︰「我每次收工後回來，大家就說『死喇，要OT』。其實有我在場才不用OT，導演比我更癲，演員不開聲，就可以拍19個小時。有次我見彭于晏已很累，就說不要OT了。當然，我要睇住開支，要留錢做後期，希望能在控制範圍內完成。這次《潛行》沒超支，還有餘錢，只是補戲後就差不多了。」

劉德華希望下次可實現其導演夢︰「奇連伊士活至今仍是很好的監製、演員和導演，我希望可以做到。其實我當年拍攝《愛君如夢》已想做，只是受拖延症影響才拖了那麼多年。我不想再拖，如2026年前不做，就應該不會做。」他表示手上有3個考慮執導的劇本，包括低成本的社會問題片、大製作的史詩式電影，或翻拍《神鵰俠侶》。他說︰「我能涉足的電影類型和角色會愈來愈少，以前沒想過演爸爸角色，若然年紀再老應該如何？所以我覺得在能力做到的情况下製造多些電影，給更多演員機會。」

劉德華在《潛行》中飾演冷血毒犯，他表示當年拍《暗戰》時已想嘗試這類角色，惟杜琪峯認為他背負教育小朋友的公眾人物身分，未是時候拍攝這類角色。劉德華說︰「今次是小嘗試，希望下次做一個先天性好人或壞人，做到極致就會好看。」

（即時娛樂）