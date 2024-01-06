柳俊江生前一同成立民間體育會 保錡︰我們會帶着你的精神繼續跑 (12:59)

前電視新聞主播柳俊江昨天（5日）在家中輕生離世，終年42歲。柳俊江生前熱愛跑步，與男團ERROR成員吳保錡一同成立大埔民間體育會，與街坊一同做運動，更不時參加跑步比賽。好友突然離世，保錡昨晚在Ig上載兩人多張舊合照，向柳俊江承諾會帶着他的精神，繼續正能量地跑下去，不會辜負他對自己的好。

保錡說︰「感謝你對我的改變﹗這一年你改變我很多很多。人生在世很難遇到雪中送炭的人，還記得剛剛開始跑步的時候，我沒什麼人看好，很多人覺得我係想玩玩下。當時你找我一起跑步，我真的真的好開心，令我對跑步的決心沒有動搖。在跑步的路途上我的第一個15k，20k ，25k，我的第一隻跑錶，在酷熱天氣警告的早上長課，所有回憶都是和你一起突破的，每次跑步係辛苦但很快樂。」

「還記得一天晚上我們一起說創立大埔民間體育會，感染更多人跑步，感染更多人正能量。這些事都像昨天發生，一起跑步聖誕節團聚，一起12月31號比賽，所有經歷都要美好的。大埔大王爺廟這條跑路，永遠是屬於柳爺的，沒有他我們沒有大埔民間體育會。我們會帶着你的精神繼續跑，唔會停唔會停唔會停。我只想說你感染了很多人，我真的被你改變了。我應承你我一定會繼續正能量下去，我唔會辜負你對我的好。」

（即時娛樂）