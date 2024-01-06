旁觀者｜吳若希演妖冶網紅 洗甩大笑姑婆形象 (14:21)

鄧智堅在《新聞女王》中演活「勝利球迷」飛爺，他在《旁觀者》中變成「癡情狂迷」龍多多，因Paper Doll的吩咐而團團轉，最後更死於阿魚槍下。（大會提供）

周柏豪、王敏奕主演的劇集《旁觀者》昨晚播出新一集，飾演網紅練采文（Paper Doll）的吳若希（Jinny）登場。網紅Paper Doll以ASMR為賣點，因此劇中有大量吳若希的性感嘴部特寫鏡頭及她誘惑進食的ASMR短片。Jinny拍攝Paper Doll的半分鐘出場片段時，於極短時間內以雙唇演繹出性感、魅惑、驚恐、有口難言及強顏歡笑等不同情緒。監製葉鎮輝為了打造出不一樣的吳若希，為她設計出型格妖冶造型，更在拍攝時一再向她下「封笑令」，令Jinny洗甩大笑姑婆形象。

談到嘴部特寫演出，Jinny坦言難度高，最難是如何進食得漂亮。至於其劇中造型，她說︰「好鍾意呢個新嘗試，我平時冇機會化咁濃妝，角色同真實嘅我有好大反差。」Jinny在劇中將會周旋於主角覓希（周柏豪飾）及阿魚（王敏奕飾）之間，她除了作風大膽，更擅長操控人心，首個被她玩弄於股掌中的，就是鄧智堅飾演的狂迷龍多多。下周開始，Jinny飾演的Paper Doll更會露出兇狠一面，遊走「魔鬼」與「弱者」之間。監製葉鎮輝直指Paper Doll 是Jinny的演技考牌作。

鄧智堅在《新聞女王》中演活「勝利球迷」飛爺，他在《旁觀者》中變成「癡情狂迷」龍多多，因Paper Doll的吩咐而團團轉，最後更死於阿魚槍下！王敏奕飾演的阿魚在昨晚一集代入龍多多身分，演活了狂迷的癡戀狀態，被封為全劇MVP。鄧智堅在官方公開的花絮片中，拍攝與王敏奕對打戲前表現緊張，跟足動作指導指示反覆練習動作及走位。談到角色難度，鄧智堅笑言是「狂得嚟不能毒」：「呢個角色最大難度係監製唔想佢似傳統毒男，要佢外表打扮同常人冇好大分別，所以唔能夠喺外表上做啲咩，反而要係好內歛，好有fantasy嗰種。」

（即時娛樂）