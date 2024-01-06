柳俊江離世｜鄭萃雯憶初入行獲前輩教導 盧巧音丈夫徹夜難眠 (17:03)

柳俊江昨天（5日）在家中輕生，終年42歲。柳俊江生前曾是無綫電視新聞主播，多位曾與他共事的前主播紛紛在社交平台發文悼念。伍家謙上載黑底白字圖片︰「願你在另一個國度永遠快樂地打波跑步，安息﹗」前財經主播林小珍轉發柳俊江死訊的新聞及分享2009年跟柳俊江等同事的合照，留言：「唔想相信係真，但願你安息。攝於2009 TOWN OFFICE，有粗口和笑聲，當時的我們青春、熱血又天真，有你、有我，有他和她。一切多麼美好，怎能捨得？」

鄭萃雯直言︰「難以接受，難以相信。」她又回憶當年初入行時與柳俊江的工作點滴︰「2006年暑假做實習記者，第一單ASSIGNMENT就係跟你，係做海關走私行動記者會。你示範一次點做扒，然後到我，我做咗18 TAKE，你無笑我，叫我慢慢嚟唔好心急。做好咗，你畀你寫起嗰條稿我，叫我照讀照錄，我嘅第一隻電視新聞報道，係你無私分享而來。記得你嗰時LAST DAY，我喺公司喊到豬頭咁，唔捨得你呀，點解咁好嘅人要走。係囉，點解咁好嘅人要走，唔捨得你。」

柳俊江生前熱愛跑步，跑友之一的盧巧音（Candy）在社交平台分享舊合照悼念，其丈夫蘇浩才（Sammy）留言︰「點解咁傻？徹夜難眠。為何未能察覺，為什麼未能及時緊抱，為何......」

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（即時娛樂）