謝安琪邀陸駿光拍《法與情》插曲MV 圓滿劇中夫婦關係 (17:40)

謝安琪（Kay）推出新歌《講不出的原因》，這是她主演的電視劇《法與情》插曲，是特別為劇中傷感的離婚情節而製作，增添劇情感染力。Kay特別邀請劇中飾演其丈夫的陸駿光一同拍攝MV，拍下Kay所飾演的Angel與陸駿光所飾演的Manson過往相處時的美好，讓觀眾更能感受這段婚姻破裂的唏噓。Angel與Manson在《法與情》第1集吵架導致分居，直至第10集正式簽署申請離婚。Kay說︰「『大家曾經美好』呢點好重要，好想觀眾一齊感受得到，所以希望能夠喺呢個MV裏面彌補同圓滿番佢哋嘅關係，繼而顯得佢哋喺劇入面呢段婚姻走到破裂真係好可惜。」

Kay認為《講不出的原因》感情濃郁細膩，非常適合女導演拍攝MV，立即認定卓韻芝是最佳人選。她覺得卓韻芝是一個獨特的靈魂，不但有自己別樹一格的想法和創意，而且感情豐富溫柔。Kay補充：「我以前聽阿芝電台節目已經覺得佢視野角度好獨特，年紀輕輕卻非常世故，最近大家有機會再傾偈，感覺現階段嘅阿芝不但更加成熟，而且更有返璞歸真嘅智慧同韻味。」

對於阿芝拍攝MV時棄用真實的家居環境，選以唯美的布幔抽象地描畫2人的家，阿Kay十分欣賞，覺得這個抽象及抽離的「家居」更能令大家專心演戲和讓觀眾專心看戲。她說︰「我覺得冇真實嘅家居空間，焦點就集中喺兩人嘅演繹，更容易感受到2人關係嘅氣氛。感情已經破裂去到離婚臨界點嘅夫婦，兩個人喺屋企相處係點嘅呢？觀眾可以好專心同清楚睇到演員細微嘅表情同演繹，感受瀰漫喺空氣嘅情緒。」阿芝亦覺得《講不出的原因》MV中最重要是夫婦的互動，他們在家中亦看不見家，眼中亦沒有了這個家，只會見到對方的不足，一道道厚重不透光的布簾正好襯托出這種壓抑氣氛。

Kay很感激陸駿光與阿芝的參與，因為籌備拍攝MV時，兩人忙得不可開交。阿芝正為自己執導的電影宣傳，穿梭於世界各地不同的電影節；陸駿光亦正參與兩部電視劇的前期工作。對於他們百忙中仍貢獻大量時間去籌備、討論和參與拍攝，Kay表示感激不盡。

（即時娛樂）