林智樂詹天文樂壇發展按步就班 先打好基礎 (22:29)

林智樂（Felix）與詹天文（Windy）參加首屆《聲夢傳奇》入行，去年各有兩首單曲面世，在剛舉辦的音樂頒獎禮各有獎項。Felix在商台叱咤頒獎禮獲生力軍銀獎，並與Windy在新城勁爆頒獎禮齊獲勁爆新人。

Windy今年第一首派台歌《沒有你的新學期》較貼近她的學生身分及年齡，第二首跳唱快歌《大雕刻家》，風格截然不同。她在《大雕刻家》MV擺脫17歲少女味，展現輕熟女嫵媚，與舞蹈員狂跳時扭動22吋蛇腰，令人驚喜。Windy說：「女團舞步講求有默契與合作性，而獨唱歌要盡量突出自己優點性格。此歌既要表達出力量感和誘惑，重點還要唱出一種有自我態度和節奏感強的Rap。錄歌前我不停聽此類型的外國歌手作品，又參考韓國女團風格，再重複練習Rap，最有信心才錄音。」Windy目前最想集中精神應付2024年的香港中學文憑試，考完試才計劃下一步。

林智樂擅長唱抒情歌，兩首歌《忘記趁早》和《澀谷駅前等》，都是由他好欣賞的音樂人澤日生負責作曲。他有嘗試作曲，但暫時未感滿意怕獻醜，留待日後最好時機才發布。他自言作為新人好多事仍在摸索階段，除主攻唱歌，還想拍劇、主持、綜藝節目，汲取經驗，他盼望透過演戲，學習以虛擬人物角色身分體驗世界，豐富人生歷練，更容易投入演繹不同層次的情感。

Windy是After Class最後出單曲成員，炎明熹、姚焯菲、鍾柔美都已先後發布個人單曲，壓軸輪到Windy。Windy與Felix對於炎明熹、姚焯菲等發展理想，他們未感壓力，認為大家發展步伐不同，他們按步就班先打好基礎。

（即時娛樂）