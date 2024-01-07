《金手指》港票房破2300萬 姜皓文偕3影帝鬥戲 監倉談判改頭換面 (12:54)

黑哥角色在電影相當關鍵，去到後段因掌握程一言（梁朝偉飾）重要證據，結果被處事心狠手辣的程一言徹底出賣。（大會提供）

由梁朝偉﹑劉德華﹑蔡卓妍（阿Sa）﹑姜皓文（黑哥）﹑任達華和方中信等合演的電影《金手指》，全球同步上映後，相繼創出驕人佳績，香港公映短短1周票房已勁破2300萬，榮膺2023年聖誕新年檔開畫票房冠軍；內地票房亦反應熱烈，逾3億人民幣大關；台灣、新加坡、馬來西亞同時傳來喜訊。

《金手指》雲集多位好戲之人，最佳男配角姜皓文亦有份參演，飾演銀行副總裁穆沙拉哈法，黑哥跟偉仔、華仔以及任達華3位影帝均有對手戲，同場鬥戲擦出火花，黑哥事前準備十足，跟華仔監獄談判戲一幕，甚至改頭換面留足廿幾日鬚！

黑哥飾演的穆沙拉哈法，戲中成為嘉文集團創辦人兼主席程一言（梁朝偉飾）其中一位金主，先有一場在旅行社拍攝的對話場面，另有一場加入任達華，片中程一言和穆沙拉夾計做一場苦肉戲，以求瞞騙華哥飾演的合伙人曾劍橋入局，3人埋位前做足準備工夫，拍攝順利。而黑哥角色在電影相當關鍵，去到後段因掌握程一言重要證據，結果被處事心狠手辣的程一言徹底出賣，甚至面臨滅口危機，令他無奈遠走他鄉，淪為階下囚。

飾演廉政公署高級調查主任劉啟源的華仔，專程飛到當地說服穆沙拉哈法回港指證程一言，兩方各有立場，需要鬥智鬥力，合演扣人心弦的監倉談判戲。

談判途中黑哥的角色時而冷靜，時而驚恐大叫，詮釋對程一言的恐懼；那邊廂，畢生致力伸張正義的華仔，又要運用心戰技巧說服對方，兩位好戲之人成就一場張力十足的談判場面，黑哥表示：「我的角色最驚就是返香港，一聽到返香港就死得人咁樣，所以一路會想辦法去拒絕華仔，這個執法人員不斷引導我，這場戲我大嗌得好辛苦，情緒都幾飄忽，一時就回想返同胞被我累死了，幾down mood（心情低落）的一件事，但忽然間又好hyper（亢奮）抗拒回港指證，激動、激心！」

黑哥指這場戲角色情緒波動，需要演出內心多層的變化，幸好他跟華仔已經合作多次，加上導演指導，黑哥感恩拍攝順利：「導演給我好多資訊，又建議好多演出方法，我和華仔事前夾好戲裏橋段，好多的語氣、情緒，劉生與導演都幫了我好大忙！」

電影背景橫跨超過15年，黑哥要因應劇情，呈現多個不同年代的造型，由銀行副總裁到潦倒囚犯，除了有賴劇組設計造型外，黑哥自己都花了不少心思，他說：「這個角色前期就企理啲，一副文學家模樣，入到去坐監，變得潦倒之後，又要留鬚，我留了廿幾日鬚，拍戲以來我從未試過這樣留鬚，以前都是黐（鬚）多，今次留鬚感覺好得意，可能不習慣整天覺得好痕，洗澡時嗰塗些護髮素，原來可以令鬍鬚柔軟些，人都會舒服些。」

（即時娛樂）