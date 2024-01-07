吳業坤今年全面回歸香港樂壇 1.28開騷：我回來了 (14:39)

吳業坤（坤哥）將於1月28日（周日） 晚，在東華三院東蒲胡李名靜體育館舉辦「坤哥ただいま 2024音楽会」，日文「ただいま」即「我回來了」的意思，表示坤哥全面回歸香港樂壇，門票價格分別為$980和$680兩種，並於明早（8日）11時正，在網站公開發售，坤哥為答謝樂迷，凡購買音樂會$980門票觀眾，均可獲贈吳業坤音樂會紀念CD一隻。

坤哥較早前在他的個人社交媒體上表示「ただいま，好想跟喜歡聽我歌的人說一聲：我回來了，已經四年沒有在香港開過音樂會，很想借著今次去好好表現這段時間的成長和沉澱了的自己。雖然看似比較倉猝（卒），但一點也不會馬虎，希望你們可以到場來支持這個 《ただいま》，然後這場Show將會成為2024的一個起點，一起見證著未來坤哥的音樂會有什麼發生。文字上不能表達太多，在台上一一唱給你們，分享我的能量和熱情。」

是次演唱會是坤哥睽違4年，亦是婚後首次在香港舉辦的個人音樂會，揉合坤哥喜愛的日本文化，以「匠人」為題，並借音樂會與眾樂迷分享自己以「匠人精神」用心打磨的音樂，大會找來插畫家把坤哥畫成匠人，用在演唱會海報設計上。

坤哥去年除了推出《百二歲》、《仍然是愛》、《分手前中後》等，亦專注到內地各地巡迴演出，反應熱烈，今年坤哥首個個人音樂會，選擇回歸香港舉辦，除了回饋香港樂迷4年的等待，更宣布今年將在香港全力發展音樂事業。

（即時娛樂）