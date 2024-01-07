獎門人｜女神崩壞逐格睇 馮盈盈丁丁默契夠 陳曉華心急爭勝變語障 (16:22)

《獎門人新春感謝祭》今（7日）晚播映一集，主持陣容包括「獎門人」曾志偉，率領「獎老」阮兆祥、金剛、林秀怡和林正峰大放笑彈，今集獎門人播足1.5小時。今集獎門人與獎老以紅噹噹動漫造型登場，兩隊嘉賓陣容分別是「飛躍男女藝員隊」的陳曉華、陳星妤、孔德賢、陳懿德（德德）、林凱恩及蔡景行，「妳不是她隊

的丁子朗（丁丁）、馮盈盈（FYY）、黃庭鋒、黃婧靈（波波）、馬貫東及彭慧中。

今集最搞笑遊戲，非被獎門人曾志偉譽為最瘋狂的「開心無敵接力賽」莫屬！每隊除了要派出3名隊員，自轉10個圈考驗平衡力外，還要大玩人肉呼拉圈及挑戰奪命大長碌。之前麥美恩挑戰大長碌時，因嚇至容顏崩毁成為佳話，今集「東張女神」德德、林凱恩及馮盈盈亦加入「女神崩壞」系列，FYY嚇至眼凸兼擘大口得個窿，頭髮亦亂作一團兼面紅；德德和林凱恩則崩壞在相當吵耳，2人由開始尖叫至最後一刻，當中德德瘋狂嗌救命、林凱恩一味放聲大笑，令夾在中間兼保持儀態的陳曉華苦不堪言。

除了大長碌夠惡啃，「人肉呼拉圈」難度亦相當高，陳星妤已輕盈，但孔德賢與她一起挑戰「人肉呼拉圈」時﹐依然連番失手，令星妤數度慘成滾地葫蘆，兼面露極痛苦表情，2人最後更要靠獎門人放水，才成功過關。

「超級無敵落大閘」亦相當精彩，兩隊的「表演者」均表現出色。「飛躍」由陳曉華伙孔德賢負責「表演」出題，搏到盡的2人不但大玩人肉電單車，曉華更作狀大腳踩向孔德賢；搞笑的是，在動作題中表演勇猛精靈的曉華，去到「口述題」時竟急劇跌Watt，就連「煎釀三寶」這麼簡單也不懂以言語形容，最終要靠善心的獎門人「幫拖」。至於「妳不是她」隊，則由FYY伙丁子朗上陣，2人相當合拍，不但玩到「瓹褲襠」，身為港姐冠軍的盈盈為演繹「青樓女子」，玩到瞓地除衫兼露膊，相當拼搏。

今集「氣氛擔當」落在波波身上，玩「啜乒乓」及「傳紫菜」均相當進擊，不但玩到乒乓波滿是口水，出盡茅招以防金剛取勝之餘，在傳紫菜期間，更因與金剛過分投入，搞到紫菜全部溶爛。

（即時娛樂）