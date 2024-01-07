陳曉華變「鵝公喉」 郭柏妍女配投高Ling 郭珮文望住Bosco即語塞 (16:34)

郭柏妍被問到台慶頒獎禮「最佳女配角」獎信心？她笑說：「很有信心其他人攞獎，我見到好多好演員，大家投票給高海寧。」（鍾偉茵攝）

《公益金五十五周年百萬行開步禮》今早（7日）於亞洲國際博覽館舉行起步禮，TVB和ViuTV兩大電視台也有參與，TVB派出半百人組隊，由高層陳樹鴻與樂易玲、視帝陳展鵬率領陳曉華、朱敏瀚、郭柏妍、應屆港姐莊子璇、王怡然、郭珮文、丁子朗、冼靖峰、周吉佩、吳大強等坐鎮；以陳俞希、練美娟、陳安立、黃奕晨為首的ViuTV隊約有20多人，最特別就是何洛瑤（Sica）「神秘」打扮出現，全程戴上帽子、眼鏡、口罩遮面，令人難以辨認。

陳曉華以「鵝公喉」聲線受訪時，忽然走音爆出一句「來任砌好開心」鬧出笑話，她即時清清口喉更正：「相隔4年再參與晨早慈善步行，知道活動後能跟一眾藝人來飲茶好開心。」

她解釋近日失聲，源於參加公司盤菜宴玩得太盡興，加上最近借生日跟朋友分批聚會慶祝，她說：「失聲後影響劇集配音工作押後，我實在太喜歡說話，可能因為早前到內地拍《巾幗梟雄4》2個月，太認真工作，沒有機會說話。」

她笑言因工作忙碌，已流失所有異性朋友和追求者：「朋友都說我工作時間不定，男仔好難追我，台慶頒獎禮獎項十強不入，唯有期待今年4部劇播有好成績，感情方面會隨緣 ，我還有一些青春，生日願望是劇集今年上映會受歡迎。」

郭柏妍被問到台慶頒獎禮「最佳女配角」獎信心？她笑說：「很有信心其他人攞獎，我見到好多好演員，大家投票給高海寧（高Ling）。」 她會打扮靚靚參加盛會，加入爭奪最佳衣著獎，揀選戰衣方面出現選擇困難症，身為去年最佳衣著獎得主的陳曉華，自薦做軍師幫她揀衫。

郭珮文初次見識百萬行大場面，感到榮幸，也慶幸最近拍新劇《法證先鋒6倖存者的救贖》訓練有素，已適應清晨起牀開工。談到初次拍劇體驗非常開心，除了可以跟男神黃宗澤（Bosco）合作，對方又經常萬歲請食Pizza和雲吞麵，有沒有向對方指教演技？她說：「沒有，我多在旁邊觀察和練習，我在劇中演他的下屬，有對手戲。（多NG嗎？）間中有，個腦會短路，望住他講不出到對白。」笑她見到Bosco如觸電，她不斷傻笑，有提議下次跟對方演情侶獻熒幕初吻？她不斷點頭傻笑。

（即時娛樂）