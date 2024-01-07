《源生罪》演母子 任達華讚吳家麗神級演技 可放入教科書 (18:12)

吳卓羲在內地人氣急升，早前他到中山出席侄女婚禮，也被賓客爭相集郵。（林祖傑攝）

任達華、吳家麗、吳卓羲、張建聲等，今日（7日）到銅鑼灣出席電影《源生罪》首映禮，華哥指電影宣揚對家人的愛，現實中他同樣重視家庭，他說：「雖然科技發達，我也建議大家多寫信和親人溝通，我文筆不好，不過都經常寫信和畫畫給女兒。」

華哥表示這套戲最難忘是再與當年經常演情侶的吳家麗再合作，不過今次對方是演他的母親，他說：「她的性感女神位置沒人可代替，估不到她演我阿媽，我對著她演戲的眼神應該怎樣呢？和她講想起以前談情說愛的畫面，都不知怎麼辦，我當自己是新人去演，大家在戲中會發現到她神級演技，可以擺入教科書。」

吳卓羲因參加節目《披荊斬棘2》於內地人氣急升，早前他到中山出席侄女婚禮，也被賓客爭相集郵，他說：「我是特登上去，細細個要坐10幾個鐘頭車，我都肯上去和這班堂哥玩，感情維繫到現在，所以一定要溝通和見面。」問到何時輪到他成家立室？他只道：「盡力啦！」

張建聲早前在社交平台宣布與24歲工展小姐曾加晴拍拖，他表示因想過年前冲喜一下，覺得既然拍了年半拖，感情十分穩定，又見過家長，感覺到就講出來，免得在街上被看到又要解釋。

問是否有結婚打算？他直言：「今年40歲，是想結婚，之前為拍戲一直增肥和減肥，開始覺得新陳代謝比較慢，自問到50歲能否有力湊小朋友呢？但不會為結而結，當我感到事業穩定，可以照顧所有屋企人就可以，和女友年齡相距16年，『父女戀』嘛，女朋友等得。」

（即時娛樂）