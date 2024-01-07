妳不是她｜馮盈盈靠求愛失敗經歷助入戲 最想咀奇洛李維斯 (23:00)

談到丁子朗，馮盈盈說：「當年我們同期奪得香港小姐冠軍和香港先生亞軍，今次碰頭正式合作，很開心。」（劉永銳攝/劇照）

馮盈盈首度孭飛劇集《妳不是她》，與男主角丁子朗超多親熱場面，馮盈盈卸下包袱豁出去，當跟丁子朗談一場甜蜜戀愛旅程。

馮盈盈談到收劇本時，知道自己佔重戲分當女一，心情興奮且緊張，因為演出具難度和挑戰，要演繹角色夏莉遇車禍前後的兩種性格，還需應付大量親熱戲和喊戲，令她有點壓力：「後來發現這套是純愛情劇，只要自己放鬆去做，就可以自然流露，當然，拍親熱戲會尷尬，現場有十幾廿個工作人員望住。」

講到丁子朗，馮盈盈笑指看過對方劇集《青春不要臉》、《美麗戰場》，累積親熱戲經驗：「他很慷慨分享經驗，幫到我演出，他說接吻時用45度角拍攝是最唯美，他性格純真，是個可愛男生，感覺親切。當年我們同期奪得香港小姐冠軍和香港先生亞軍，今次碰頭正式合作，很開心。」

馮盈盈過往曾拍過不少親熱戲，在《白色強人》將熒幕初吻獻給何廣沛，先後跟《解決師》張頴康、《智能愛人》陸永拍過親嘴鏡頭。問到那位「最好嘴」？她說：「好難講誰是最好，每人都不同，但親嘴最多肯定是丁丁（丁子朗），我們每兩集就親嘴一次。」提到「最想嘴」的男藝人，馮盈盈就揀奇洛李維斯，因為以前看過對方主演電影《生死時速》，覺得對方很靚仔。

不過，馮盈盈認為演喊戲難過拍親嘴戲，需要顧及情緒，也要喊得靚，才能配合到拍攝唯美鏡頭，她自嘲以前經驗短淺，以為喊得出就等如交到功課，直至重溫劇集始發現自己喊得肉酸，她笑說：「我為這部劇演出，曾在家中苦練面部肌肉，應該喊得靚過以前。」

她最難忘劇中被丁丁拋棄的戲分，非常虐心，更出動自己的情史助培養情緒：「我由女校升上大學，見到好多男生，便有戀愛衝動，有學長令我好心動，都試過發力追過，可惜神女有心、襄王無夢，我不是他杯茶，無疾而終。」

欲知專訪內容，請留意明天（8日）明報娛樂版。

（即時娛樂）