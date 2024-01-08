金球獎｜《大熊餐廳》謝洛米韋特奪音樂或喜劇最佳男主角 (10:17)

第81屆金球獎香港時間今日上午舉行頒獎禮；《大熊餐廳》謝洛米韋特（Jeremy Allen White）成為音樂或喜劇視帝。劇中扮演「副廚師Sydney」的阿優艾德比利（Ayo Edebiri）則贏得最佳女主角。

《大熊餐廳》講述謝洛米韋特扮演的Carmy是得獎星級大廚，於紐約市知名餐廳工作，兄長Michael吞槍自殺後，他返回家鄉芝加哥接手Michael留下的家族餐廳，怎料問題超多，根本是地獄廚房，他決心改革。《大》劇一連兩季，已在影視串流平台Disney+上架，第3季正在拍攝。

（即時娛樂）