薛家燕茜拉首度合唱賀年歌 王梓軒為求效果 斗膽「打」家燕姐 (11:59)

為將新年氣氛帶到全世界，家燕姐與茜拉特意用上廣東話、普通話、英文及馬來西亞語獻唱，坦言是很大挑戰。（大會提供）

家燕姐大讚梓軒好叻同時要求亦很高，更自爆被梓軒「打肚」。（大會提供）

薛家燕（家燕姐）趁龍年將至，推出2024賀年歌《有有有 Year Of The YO!》，更邀得宣布有喜的馬來西亞歌手茜拉（Shila Amzah）首度合唱，喜上加喜！新歌今日（8日）正式上架，率先為廣大觀眾、樂迷帶來新年好氣氛。

家燕姐早前與馬來西亞知名的YouTuber「3P」和「暴牙菇」，合唱賀年歌《好運一條龍》，推出不到兩星期已突破100萬點擊率，更高據馬來西亞YouTube音樂榜第一名，為延續歡樂的氣氛，她再出賀年歌《有有有 Year Of The YO!》，洗腦式狂唱30多次「有」字，祝願大家來年乜都有！除了有歌手茜拉，家燕姐找來王梓軒擔任作曲作詞及監製部分，他特意於歌詞部分加入好玩元素「我真係恭喜你呀」，相信讓不少香港觀眾、樂迷甚有共鳴。

日前，家燕姐接受馬來西亞媒體視像訪問時，大讚梓軒好叻同時要求亦很高，更自爆被梓軒「打肚」，她說：「因為佢教我要用丹田唱，所以佢打咗我個肚一下，我覺得佢應該打多幾次，咁我先唱得更好。今次真係學咗新嘅方法唱，我覺得同梓軒仲有茜拉合作，將我嘅音樂水平都提高咗。」

為將新年氣氛帶到全世界，家燕姐與茜拉特意用上廣東話、普通話、英文及馬來西亞語獻唱，坦言是很大挑戰。茜拉笑指廣東話發音很難掌握，雖然曾經留港數年，但仍未能學好，她說：「這次與家燕姐、梓軒錄音很開心，在梓軒的指導下，我的廣東話好像厲害了。」

（即時娛樂）