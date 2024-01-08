飛常日誌｜劉穎鏇曾被誤當真空姐 蔡思貝馬尾Look勁可愛 (12:42)

蔡思貝在劇中由於已經升職，故主要以OL形象示人，當中的大蝴蝶馬尾造型更甚有逆齡效果。（大會提供）

蔡思貝和劉穎鏇的空姐Look造型曝光，蔡思貝的馬尾Look甚可愛；劉穎鏇的長腿造型勁吸睛。（大會提供）

由馬國明、蔡思貝、劉穎鏇、朱敏瀚、高海寧、洪永城、吳偉豪、戴祖儀、郭柏妍及徐榮等合演的無綫新劇《飛常日誌》，將於1月15日起在翡翠台播映。

以航空實感專業劇作為宣傳招徠的《飛常日誌》，故事圍繞機場禁區內外每日接連發生的二、三事，以戲劇手法帶出機場不同部門員工，如何透過緊密合作，令所有旅客賓至如歸。

故事圍繞中央控制中心值班經理楊尚偉（馬國明飾）及見習行政人員方可兒（郭柏妍飾）發生，由於中央控制中心負責監察整個機場運作，需要和機管局其他不同部門合作及協調，2人經常接觸的機管局員工，分別有機場客運服務經理呂芷珊（高海寧飾）、機場保安經理（行動）陳杰（洪永城飾）、機場飛行區運作經理李勝祥（徐榮飾）。蔡思貝飾演的張若玲，則為航空公司駐機場主管，同時亦是楊尚偉前妻，在公在私均與楊尚偉有緊密接觸；而飾演空中服務員的劉穎鏇（Tiffany）及戴祖儀，亦同樣會圍著楊尚偉發生故事。

劇組發布官方造型照，思貝、Tiffany及祖儀的黑絲空姐Look曝光，她們擁有修長美腿，各具美態，當中以高人一等的Tiffany最為搶焦，長腿配腰果眼再加笑容，令人眼前一亮。Tiffany表示首度在劇集飾演空姐角色，並笑言曾一度被誤當真空姐：「我劇入面大部分戲分都係著空姐制服，成件事好有趣。我之前唯一一次著過空姐服，就係拍《學是學非》，但都未曾試過咁Official梳好晒頭去做呢個造型。最開心好多公司同事都讚我好似空姐，同埋喺機場度都有人當咗我真係空姐咁。」

祖儀與思貝的紅系空姐Look亦絕不輸蝕，前者以甜美取勝，後者在劇中由於已經升了職，故主要以OL形象示人，當中的大蝴蝶馬尾造型更甚有逆齡效果。

男藝人方面，雖然馬明形象夠專業、徐榮夠多變，可惜依然未能匹敵朱仔朱敏瀚的「黑超機師」Look，每次出場都「戴住副超」的朱仔，舉手投足相當有型，在劇中飾演情聖的他，說服力爆燈。

朱仔受訪時透露飾演機師是其加入無綫後的其中一個夢想：「因為細個有睇《衝上雲霄》，我好開心可以喺呢間公司正式著一次機師衫拍劇，相信機師係每一個入TVB嘅演員其中一個夢想嘅角色，今次終於圓到夢。」

談到造型，朱仔笑指有向曾做過機長的好友麥大力偷師，單是眼鏡及行李箱已充滿學問：「我會問佢時下飛機師通常會著咩衫，同拎乜嘢行李箱，我另外配咗副眼鏡同埋個行李箱，都跟番麥大力嘅指引，希望呈現出嚟寫實啲。」

除了外觀，麥大力又教朱仔最緊要鎮定：「因為飛機師係負責保護乘客嘅安全，所以一定要係最淡定嗰個，所以我劇入面無論遇到咩危急情况，我都係選擇用最Calm嘅狀態去應對。」

（即時娛樂）