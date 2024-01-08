陳奕迅完成廈門站巡唱放長假 台上搞笑亂噏竟成熱搜 (15:29)

陳奕迅（Eason）的《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》，由2022年於香港啟動，不經不覺已經舉行了72場，經過美加、東南亞及內地14個不同城市，下周完成廈門站6場，便可以放農曆新年長假，之後才繼續巡演。

昨晚（7日）廣州最後一場，Eason安歌唱《空城記》，談到這首慢歌，他有很深感情：「呢首歌係要慢慢聽，聽多一百幾十次，你先感覺到歌之韻味。」

《空城記》MV由Eason的老朋友余靜萍執導，並在台北取景拍攝。Eason在2001年《反正是我》專輯封面，跟小余合作過後，之後一直未有機會再合作，他說：「今次拍《空城記》MV，係我有一日喺日本聽住首歌，望住個海岸線，突然間諗起佢，所以就馬上搵佢合作，都等咗好耐，因為佢𠵱家已經係大忙人，點解一定要等佢？因為覺得佢係好有心嘅導演，咁耐冇見，再重聚大家都好開心，佢以前可以為一個鏡頭瞓喺馬路中心，𠵱家都一樣，個鏡頭剩係拍住隻手，佢都問係咪落咗情感同戲，對住佢我都唔會揸流灘，MV入面我隻手都有戲，大家睇下係咪感覺到？」

昨晚廣州站尾場，Eason台上飲水，觀眾又叫又笑，Eason開玩笑模仿楊千嬅在後台：「吻下來，豁出去，彷似飲咗一桶水」，Eason的一句亂噏，大家也當真，並上了熱搜，大家都以為楊千嬅用桶飲水， 亂噏的Eason知道後也覺搞笑，叫大家不要相信，他只不過是一時戲言搞笑而已。

談到新一年願望，Eason說：「如果快啲有個科技，可以送我喺現場周圍去，去埋後面，山上面同觀眾接觸就最好啦，好似科幻電影咁呀，我企喺一塊板上面，用磁力吸我過去，咁到時上面啲飛就可以貴過最前面，入埋包廂都仲得。」

（即時娛樂）