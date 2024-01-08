戀上西沙｜炎明熹等天賜良緣 唔使揀靚仔：最緊要性格好 (16:55)

炎明熹與李爾晨在劇中有曖昧關係，兩人最終能否走在一起或只做朋友，Gigi大賣關子。（鍾偉茵攝）

炎明熹（Gigi）、李爾晨、海俊傑、林子超和張美妮，今天（8日）到西貢出席音樂劇《戀上西沙》開鏡拜神。Gigi覺得拍音樂劇並不難，因之前參與《青春本我》亦屬於音樂劇，但相隔一段時間再拍心情很緊張，擔心講不到對白，出來效果非自己想要的，希望多汲取經驗有更好演出。

她與李爾晨在劇中有段曖昧關係，兩人最終能否走在一起或只做朋友，她就大賣關子：「有少少浪漫，我未試過，所以都有啲緊張，會掂下手仔，劇情講我追逐夢想同時尋找往事，靠男主角（李爾晨）重拾自信。咀嘴梗係冇，每個人戀愛都唔一樣。（心目中戀愛是怎樣？）過平淡日子都可以好開心，不一定要大起大跌同製造驚喜，感受到愛對方嘅心意便足夠，不過𠵱家冇追求者，等天賜良緣。（沒合眼緣同學？）暫時Focus學業，可能見同學嘅機會不多，加上我攻讀嗰科女仔偏多。」

問她是否已準備拍拖？她坦言隨遇而安：「我一直等機會天降個命中注定嘅人。」炎明熹又指自己非主動型，遇到心儀對象亦不會主動出擊，都擔心錯過機會，她說：「有人主動追求，都會觀察對方一段時間，先進行一段關係，我相信時間證明一切，亦會先畀家人過目。」

至於擇偶條件？Gigi表示任何類型男生也沒所謂，不一定要靚仔和高過她，最重要是性格好，性格和魅力吸引到她，也不需要唱歌好聽，說：「有人覺得彈結他唱歌好浪漫，我以前會咁覺得，但𠵱家唔需要，都係聽天安排。」

（即時娛樂）