妳不是她｜馮盈盈盼收視升 丁子朗有醉酒黑圖 郭柏妍恨做打女 (17:55)

馮盈盈、丁子朗、郭柏妍等今天（8日）為無綫劇《妳不是她》宣傳，與劇中貓咪玩遊戲，又合作炮製愛心蛋糕。

馮盈盈被其他演員取笑扮貓叫似「醉貓」，原來她與丁子朗曾被監製安排飲酒入戲，更被丁子朗大爆飲半啖酒就面紅，她直言本身酒量淺，飲醉會直接睡覺，有場戲飲少少已有微醉感覺，她說：「最厲害係我有少少醉，對白都OK，但個樣明顯面紅。」

丁子朗表示另一場要他痛哭的戲，也要飲了少少酒進入狀態，因為拍攝前很大壓力，他說：「我要坐喺度大喊，飲完酒啲戲即上腦，眼淚標出嚟，估唔到咁有效，平時飲醉酒會周圍攬住人，朋友有好多我飲醉酒黑圖。」

該劇已進入結局周，馮盈盈及丁子朗均盼收視會上升，丁子朗說：「最後一次宣傳，想多謝公司畀機會我哋，第一次擔正做主角，睇到總監製（徐正康）訪問，指要畀機會新人，先知道推唔推到出嚟。」

馮盈盈亦感激公司大膽起用他們擔正，她說：「最後有乜嘢成績，我哋都好滿足，結局周會解開我角色身世之謎，喺網上見到仲未有人猜中。」問到是否Happy Ending？她說：「會有少少伏線可以開第2季，對演員嚟講好開心，希望大家多多支持。」

郭柏妍指在劇中罵人「死八婆」的預告片，之前經常在電視播，她拍攝旅遊節目《大灣區美味好玩攻略》時，幕後團隊看到她與平時反差很大，她澄清平時不會亂罵人。她表示劇中有打戲，還首次拿棒球棍打人，她說：「喺《奪命提示》拍打戲時，發覺自己筋骨太軟，打出嚟冇乜力，希望練大力啲，我都有興趣做打女。」問拍旅遊節目滑雪跌倒表現遴迍，可擔心做打女會受傷？她則說：「我只係太用力想做得好，冇諗過會跌親，當刻真係起唔到身，未試過咁狼狽，冇人扶起我，攝影師只拎住部機笑我。」

（即時娛樂）