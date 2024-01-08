梁朝偉憶跟周星馳相識點滴 被問合作機會：真係唔知道 (20:47)

由梁朝偉﹑劉德華﹑蔡卓妍﹑方中信﹑姜皓文和任達華等合演的電影《金手指》票房理想，上映1周已破2300萬港元，偉仔密集式為電影宣傳，早前他和莊文強亮相ViuTV節目《爆谷一周》，接受谷德昭訪問。除了提及拍攝《金手指》點滴外，亦齊齊話當年。

當中提到偉仔和另一影帝周星馳（星爺），谷德昭講到偉仔人生中接觸的第一個導演正是星爺，偉仔聞言即說：「係喎﹗」原來2人曾合作過由星爺自編自導自演的短片《李小龍打死壞人》，當年星爺演李小龍，偉仔則演壞人，谷德昭說：「我記得當時交叉鏡頭拍，佢打沙包，然後打你。我記得好似睇過，仲聽田雞（田啟文）講過，𠵱家條片有就發達喇，唔知道喺邊個手上？」偉仔說：「我有問過佢（星爺），佢話唔知（條片）去咗邊。」

谷德昭問偉仔當時怎樣評價周星馳，偉仔說：「嗰時大家都未曾入行，都唔知喺度做緊乜，佢直情拍埋同剪埋（片），仲要放畀我睇，但我嗰時真係乜都唔識，我都唔知自己做緊乜，兩個人打嚟打去，然後死咗，就係咁囉﹗」

谷德昭再問當年有沒有一齊出去玩呢？偉仔表示：「有﹗（兩個追女仔誰較叻？）冇追女仔，我哋出嚟飲嘢同打保齡球。」偉仔表示當年已覺得星爺好好笑：「佢本來就好好笑，只係後來佢考藝訓班，大家最後要演一場戲，演悲劇，我做完先嘅，佢未演嘅，我睇佢演時心諗咁好笑嘅。悲劇演到好似喜劇咁，（佢好認真做？）係呀﹗我哋一齊離開，佢仲話：『我就實冇問題，你實唔得。』」但最後只有偉仔被取錄。

谷德昭問偉仔有沒有機會跟星爺合作，偉仔說：「真係唔知道。（未來是個謎？）係呀﹗」

（即時娛樂）