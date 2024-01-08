林超榮設靈 電台拍檔哭別 黎文卓：香港流行文化的損失 (21:17)

林超榮（超人）上月12日因血癌病逝，終年61歲，今日在世界殯儀館設靈。靈堂布置簡潔，橫匾「笑傲平生」，遺照選用了超人打煲呔，臉上掛笑容的照片。太太屈穎妍和女兒在家屬席，屈穎妍黑色素服，臉容憔悴。全國政協副主席梁振英、警務處處長蕭澤頤、田北辰、霍啟剛、導演高志森和邱禮濤、馬浚偉、陳淑蘭與黎文卓等到場致祭。

黎文卓表示：「超人逝世前，身體已出現變化，由肥變瘦，超人還開心說自己減肥成功。我見佢一日瘦過一日便叫佢去檢查，診斷患糖尿病，醫生話注意飲食便可。直到去年11月他行山時暈倒，送院檢查才發現患血癌，化療兩次指數有改善，但因為抵抗力差導致多個器官受感染，最終於12月12日離世。」黎文卓指超人在20歲加入無綫跟他做編劇，所以大家都說他是超人師父。他大讚超人，說：「在眾多徒弟中，他最勤力，有奮鬥心和包容，跟任何人都相處到，所以有很多朋友，度橋又靈活變通， 深受導演和編劇喜歡。他的離世是香港流行文化的損失，他在病榻仍有很多計劃，希望他的徒弟能繼承其精神。」至於超人的三名女兒，黎文卓稱她們已成長，大家可以放心，遺照是超人太太和女兒挑選，反映超人心態並非那種哀愁的人。

跟超人一起主持《開心日報》的陳淑蘭表示超人臨終時，自己也在場跟他道別。蘭子說：「節目調動關係，我們已半年沒一齊做節目，但超人好為食，所以我們間中會相約食飯。他的癌症來得很快，知道時病情已急轉直下。我原本打算在北京返港後，介紹一個高人為他醫病，但已來不及！」范莎莎和余凱祺也是超人的電台拍檔，前者受訪時忍不住水，她說：「我和超人合作接近一年，他很有才華，從他身上學到很多東西。見他消瘦，還以為他減肥成功，沒料到走得那麼突然！」

（即時娛樂）