馬浚偉出任新城首席營運總監一職：以後請多多指教 (12:06)

馬浚偉近年身兼多職，除幕前工作外，2021年開始擔任香港電台創作總監，不過去年12月中他在主持的港台節目《同理‧繼續傾》中宣布離開港台。

今天（9日）新城電台宣布，委任馬浚偉擔任新城廣播首席營運總監一職，作為首席營運總監，馬浚偉將負責管理新城廣播有限公司的日常營運及發展、帶領團隊繼續優化各項市場營銷、節目創作、以及強化各項和營運相關的協調工作。他將與各部門緊密合作，實現公司的戰略目標。馬浚偉今早在社交平台轉發這個消息，並留言：「各方好友，以後請多多指教！未來，請大家多多支持我們。」

（即時娛樂）