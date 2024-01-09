陳健安個唱加開兩場 預告會除衫 跟老師學唱歌提升技巧 (12:27)

唱作歌手陳健安（安仔）首次個人實體演唱會《陳健安 Live afteR Life 2024演唱會》，將於3月2日及3日在旺角麥花臣場館開騷。門票預購反應熱烈，首日優先購票火速售罄，立即宣布加開2月29日及3月1日兩場，合共4場演出。安仔表示好驚喜，感謝歌迷支持，開香檳慶祝。

安仔早前首張概念大碟《Life afteR Life》，與演唱會名稱《Live afteR Life》，只差一個英文字母，他表示兩者關係緊扣，互相呼應，主題都是講及生命裏經歷很多不同痛楚，最重要是痛楚背後意義何在。

在歌唱事業中，安仔最痛楚與黑暗期是在2018年首次失聲，感覺像跌進黑洞裏，在黑洞感受到很多「愛」。而另一個傷痛是失去爸爸和哥哥，他陪伴媽媽經歷的痛苦，這些經驗和感覺都放在碟內。

他說：「歌曲《好好掛住》送給媽咪，一同掛念哥哥。《愛的一種練習》和《Dedicated to LSK》都是關於媽咪。LSK是媽咪英文名的首個字母，歌內有媽咪把聲，是取自信息錄音，聽媽咪把聲好感動。」

他表示出碟後才讓媽咪知道，媽咪聽後笑指音樂蓋過她的聲音，當然亦感到很Sweet。安仔表示演唱會上會獻唱給媽咪聽，至於會否忍不住落淚，他自言成熟了，即使喊也唱到，盡量控制情緒。

身材健碩的安仔當然不會吝嗇身材，透露已應承歌迷會除衫，至於除幾多？笑言入場看演唱會時就知道。他又表示特別跟老師學唱歌，提升技巧。

（即時娛樂）