《大叔的愛2》打破續集宿命 林遣都爆肚演出慘被刪戲 (12:43)

體貼的春田心怕外面天氣寒冷而為武藏（左圖）戴上耳罩，讓武藏的少女心被重新燃點。（大會提供）

由「春田田」田中圭、「暖男牧」林遣都與「少女心部長」吉田鋼太郎主演的《大叔的愛》續集《大叔的愛-Returns-》上周載譽歸來，並打破「續集宿命」，香港觀眾可在「黃Viu煲劇平台」緊貼日本進度。

承接第一季時間軸，《大叔的愛-Returns-》講述「春牧CP」成功克服遠距離戀愛，2人開始展開期待已久的新婚生活；可是面對繁忙課長工作，牧（林遣都飾）變得分身乏術，春田（田中圭飾）也漸漸抱怨對方沒時間陪自己，2人更因為無法妥善分擔家務而產生誤會。在千鶴（內田理央飾）建議下，「春牧CP」決定聘用幫傭料理家事，豈料這位家政夫卻是心繫春田的武藏（吉田鋼太郎飾），讓牧相當緊張！某天體貼的春田心怕外面天氣寒冷而為武藏戴上耳罩，讓武藏的少女心被重新燃點，這段糾纏多年的三角戀情，將何去何從？

日前《大叔的愛-Returns-》眾主演現身為新劇造勢，會上亦首度公開「春牧CP」的婚禮場面，現場尖叫不斷，林遣都被觀眾掌聲感動得淚灑當場：「我從未如此感動過，我這輩子都不想在公共場合哭泣。」

身旁的田中圭則忍不住笑道：「你別看著我，這樣我也會哭的...」事實上，2人自2018年拍攝《大叔的愛》後一直保持聯絡，近日田中圭也在訪問大爆林遣都在片場有不少即興演出，卻逃不過刪戲命運：「林遣都在《大叔的愛》的即興演出很有趣，可是大部分內容都被刪掉，我想大家永遠都不會看到。」

挾著劇集的高人氣，朝日電視台除了推出《大叔的愛-Returns-》期間限定咖啡店外，又發行大量周邊商品，包括3位主角的Q版公仔、牧送給春田的紅色圍巾，實行為一眾「大叔迷」謀福利！

（即時娛樂）