肥媽講明唔同張智霖打牌 指游嘉欣嫁富二代有阻滯 (13:14)

鼎爺坦言資深演員兼馬評人董驃是其偶像，即場炮製「可樂燜豬手」，並分享了一段與驃叔相處趣事。（大會提供）

由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）主持的《肥媽李鼎打大佬》，明晚（10日）播出的第6集主題是「橫財必勝法」，肥媽、鼎爺細數圈中擁有橫財運藝人，談到「小龍女」陳玉蓮中過很多次六合彩，鼎爺說：「但佢做好多善事，呢啲叫行善積德。」鼎爺坦言自己沒有橫財運：「我中過兩次獎，第一次中咗一圍酒席，白蘭地都蝕埋，第二次就大吉利市，我媽媽啱啱行咗，點知中咗一打毛巾（有排喊的意思）！」

入行多年的鼎爺又指薛家燕很有運：「我做咗47年，有個人佢年年都有份抽到獎，佢就係薛家燕，不論大細佢都有嘅。」肥媽指著名經理人陳淑芬和著名電影出品人向華強同樣有運，更見證過向生在賭城拉斯維加斯贏了一台名車。

講到打牌睇人品時，肥媽竟指不會跟張智霖打麻將，原因卻與其人品無關，肥媽笑言：「佢牌品好到一流，一開就天胡，再嚟就十三么，唔係就嚦咕嚦咕，我話你傻㗎！邊個同你打呀，（佢）好好運㗎！」

3人再講到入馬場，游游笑言想正財橫財一樣掂，肥媽聞言笑說：「咁我帶你去馬場打個轉，帶你識叻哥（陳百祥），包你贏馬！」肥媽更大爆叻哥賭馬必勝秘訣！肥媽續笑指游游有嫁富二代條件，唯獨是要惡補腦袋，她說：「嫁入豪門都有個特徵，就係唔會亂咁講嘢。」至於鼎爺除了廚藝精湛，亦是圈中馬術高手；鼎爺坦言資深演員兼馬評人董驃是其偶像，即場炮製「可樂燜豬手」並分享了一段與驃叔相處趣事。

（即時娛樂）