王陽翎發長文要求Grace道歉：還柳俊江生命一個公道 (14:09)

無綫前新聞主播柳俊江（柳爺）1月5日被發現陳屍大埔村屋住所，終年42歲，柳爺的輕生傳聞滿天飛，當中包括他生前跟運動員經理人女友Grace Mak爆感情糾紛，昨天（8日）柳爺家屬在他的社交平台發悼文，表示柳爺的告別儀式低調處理，在平靜的氣氛中完成後事，並拒回應任何問題。

柳爺好朋友王陽翎今日（9日）凌晨在社交發長文，力數Grace Mak不是，並稱這是最後通牒，要求Grace Mak一日內承認錯誤並向柳俊江的死鄭重道歉，以還柳俊江生命一個公道。

王陽翎又指如Grace Mak不自行交代和悔改補救，他明晚（10日）10時如實並逐一列出柳俊江生前所承受的恐怖經歷，在無盡的分合、情緒勒索中崩潰的經過，累計至尋死的整個過程，他寫道：「汲取微辣與 Johnny Depp 事件的教訓，『以人誅代替迷信報應』，同時令我們得到警惕，以慰藉柳俊江在天之靈。」

王陽翎在公開信寫道：「由於柳俊江明確指出是Grace Mak一人長時間對他精神造成極沉重打擊，兩人之間生起的衝突和細節，他承受的恐懼和迫害，糾纏不清的拉扯，終於無法簡單脫困，軟弱得像被催眠操弄般難以自拔。這才是在他事業缺乏信心和面臨危機時，Grace Mak壓垮了他精神最後一根蘆葦。

是故，各位請不要再在無關的原因上臆測，也不要再糾纏柳俊江任何親屬或往事。此外，上述累計的沉痛傷害，那些所謂涉一千萬又難以證實的傳言，孰真孰假，相對已無關緊要。

我所理解的是，柳俊江陷入了儼如2022年被法庭揭開美國『Amber Heard對Johnny Depp』的悲慘案例，分別是Johnny Depp挺過一劫，也讓世人知道誰要承擔責任，而柳俊江卻再無這個機會（另外，阿晶在死前也至少留下直接相關的責任記錄）。相比之下，柳俊江的離世若弄得疑雲重重，一切不明不白，只會永遠含冤受屈。

我從柳的講述之中，亦有心理準備，Grace Mak有可能一如Amber Heard，早已在他情緒起伏或失去理智時刻，記錄了他零碎的醜態片段，或私下製造真真假假、似是而非的詭辯，相反，柳俊江從沒有機心做這些記錄，也基於他素來強調正面、正能量的性情，過不了事業與形象受損的心理關口，只會一再啞忍。

由於柳俊江在最近一年來的精神怪異狀態，凡偶爾接觸過他的朋友，即使不知道來龍去脈，都能察覺出問題。假如有一種估計，認為雙方皆有同等層級的互相殘害，唯獨是柳俊江特別脆弱，出現精神崩壞跡象，隨時間愈來愈嚴重，終令自己走向毀滅，而 Grace Mak 同樣承受之下卻特別堅強壯膽，正常生活下去，這是叫人難以置信的事。」

（即時娛樂）