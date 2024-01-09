王陽翎發聲明拒將文章整篇下架 僅撤回要求Grace回應部分 (14:44)

無綫前新聞主播柳俊江（柳爺）1月4日燒炭輕生，終年42歲，柳爺生前好友王陽翎今日（9日）凌晨曾在社交平台發長文，要求柳爺女友Grace Mak公開道歉，否則明晚（10日）10點會爆料。不過到了今午12時許，王陽翎在facebook發聲明，稱收回早前指Grace Mak必須回應之要求，並願意理性溝通，但王陽翎不會接納將相關文章整篇下架，僅撤回要求Grace Mak回應的部分，他重申終身對Grace Mak絕不信任，又指若她日後主動對柳俊江作出任何失實指控，將無任何妥協餘地。

王陽翎聲明全文：

「本人收到柳俊江一位家屬聯絡，得悉親屬已將 Grace Mak 同樣列為家人身份看待，故在此事件上，她作為家屬之一將抱持同一不作回應之立場，並希望本人同意將早前文章下架。

本人一方面尊重家人欲低調處理後事的立場，意味 Grace Mak 基於自身立場將無法回應事件，如是，任何後續議論，不論理據、事實與對錯，將不可能再有真正對等回應，有鑑於此，本人同意收回早前指 Grace Mak 必須回應之要求，尤其尊重年老長者家屬，並願意理性溝通。

另一方面，本人不會接納將相關文章整篇下架，僅僅撤回要求 Grace Mak 回應的部分，這是本人對柳俊江之信任，及對其生前發出之悲鳴、所承受之悲痛最基本的尊重。

此刻本人仍無法遺忘發生在柳俊江身上之事，他的陳述亦持平提及雙方問題，可問題有其大小輕重之分，柳承受痛苦之深，令任何知情者極其憤慨及震怒，凡對精神傷害有了解者，難以原諒。

最後本人重申，終身對 Grace Mak 絕不信任，若她日後主動對柳俊江作出任何失實指控，將無任何妥協之餘地。

本人始終堅信，真正尊重每一生命，是對人世間涉人為造成之悲劇與哀鳴，得到深刻的反省、教訓和救贖。」

（即時娛樂）