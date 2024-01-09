窺心事｜J2ers譚焯升自制力差 涂毓麟獲封「克制王」 (15:13)

J2全新節目《窺心事》逢周一至周五晚8點半播映。15集節目的主持陣容強勁，除一班J2ers外，還有兩位前港姐主持包括黃子桐及邵珮詩，以及客席主持註冊臨床心理學家張傳義博士。

《窺》透過小實驗同人生交叉式故事，探討大家想知但又無從窺探、隱藏在背後的人性。本周探討5個題目，包括︰自私精、自制力、偽裝型、報復型及被腦控型。

今晚（9日）一集由黃紫恩（Jojo）、邵珮詩及張傳義博士擔任主持，嘉賓請來譚焯升（Clevis）、涂毓麟（Oscar）及馮子亮（Liam），主題是「自制力」。同場加插「特派性感專員」Ashley，負責「色誘」他們。

測試開始前3男坐在錄影室內閒聊、玩電話，當Ashley出現時首先引起Clevis留意，其餘2人繼續打機，Ashley主動出擊跟Clevis搭訕。其後Jojo假借玩「老師話」遊戲邀請Ashley加入，此時一直在遊戲中表現正常的Clevis已完全「落搭」，專注力即時下降，行動變慢且不時出錯。暗中觀察的邵珮詩及張博士，又發現Clevis不時偷望Ashley，特別是一齊掌上壓時情况最明顯。

事後張博士根據測試評定各人的自制力，結果Clevis的成績在3人中最差，不過張博士同時為Clevis平反︰「喺無干擾源嘅狀態下，佢嘅自制力、反應時間、速度同精確度係最好，可以攞最高5粒星。不過當『干擾』源（性感女Ashley）出現，制服唔到誘惑，呢個情况得一粒星。」同場的Oscar在兩種情况下自制力表現最好，獲封「克制王」。

此外，邵珮詩提到一項美國史丹福的「棉花糖實驗」，實驗將一班小朋友放在房間，面前放一粒棉花糖。小朋友被告知可以隨時享用，但假如忍15分鐘才吃，就會額外獲多一粒作獎勵。成功忍到15分鐘的小朋友，被斷定在考試成績和自制力都較高。自制力差會有什麼反效果？張博士表示在極端情况下，會造成物質濫用，例如吸毒或者跌落犯罪陷阱。他補充自制力原來可以作後天訓練加強，節目中他教授兩招非常實用訓練方法。

（即時娛樂）