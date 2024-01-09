姚焯菲未做完功課掛住玩 坤哥開騷唔講錢 周吉佩撐《中年2》參賽者 (15:51)

周吉佩（左）在將播出的《中年好聲音2》，會有「中一生」和參賽者合作環節；姚焯菲農曆新年前離港，其間會再推出新歌派台；坤哥開騷想呈現完整的吳業坤，不會有表演嘉賓。（鍾偉茵攝）

炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、吳業坤、周吉佩等，昨晚（8日）到銅鑼灣出席祝捷會。

Chantel表示因新西蘭放暑假，今次回港2個月，農曆新年前離港，其間會再推出新歌派台，她說：「新歌和《這個姿態》反差很大，主題是關於初心。」她指暑假功課還未完成，但抽時間去主題樂園玩，她說：「相信我強迫到自己完成，但最近沒有這個動力，因工作太忙，休息想盡情休息，不過未做完功課就去主題樂園玩，真的不應該，大家不要學。」她表示是時候收拾心情，因到外國留學後，首次回港這麼長時間，好驚離港後不習慣，更掛住屋企人，會盡量控制心情。

吳業坤被指是TMG一哥，他笑言不是，還表示也分不清楚其他歌手隸屬哪一間公司，總之一家親，即將開騷的他表示想邀請在場所有人入場睇，他說：「我會花5位數購票送給朋友看，今次開騷有很多朋友和友好單位主動支持贊助我。」對於被指舉行一場難回本，他表示不講錢，製作費由公司全力支持。

他透露今次開騷想呈現完整的吳業坤，不會有表演嘉賓，太太愛子雖然跳舞不錯，但沒有跳舞環節，還是留待下次，太太會為他在背後打點，他說：「太太會支持我兩星期的便當，她未看過我在香港開騷，都想讓她感受一下，原來老公真的可以，還會叫她請朋友來一齊來看。」

周吉佩透露將播出的《中年好聲音2》，會有「中一生」和參賽者合作環節，他會與兩位参賽者合作，直言重踏這個舞台，雖然也有壓力，但心情不同，反而很期待，他說：「今次我覺得比自己参賽時，落了更多力，總之今次合作好精彩。」對於有網民批評今次參賽者水準不及第一季，他不認同：「他們作為參賽者真的壓力很大，而『中一生』因多了演出，大家都勁了好多，自己的穩定性都好了。」

（即時娛樂）