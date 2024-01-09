洪嘉豪拍MV自肥 揸Dream Car勁興奮 日本賽車道 「試車」 (16:18)

洪嘉豪今次拍MV甜度十足，一反他過往M的慘情情節，他還大讚女主角。（大會提供）

洪嘉豪今年首支派台歌《黑玻璃》，早前單曲封面推出，已令粉絲覺得非常有《頭文字D》感覺，原來MV去到漫畫中的賽道碓冰拍攝，讓愛車的洪嘉豪可以「自肥」大過車癮！團隊挑選幾個要攀山涉水才能夠去到的靚絕景點，除了新海誠動畫《你的名字》中描繪的長野縣諏訪湖，更登上日本「百名山」之一的霧峰最高峰、位於海拔1925公尺的車山神社取景，令MV日系感覺滿滿！

嘉豪說：「今次我新歌《黑玻璃》MV就係去咗日本揸車，亦都係我呢5年嘅歌手生涯第一次出埠拍MV！因為歌曲都係講車嘅，今次MV決定揸車，亦都想畀人知道我鍾意揸車呢一面。」對車也頗有研究的嘉豪，對日本車情有獨鍾，對車款與MV意境配合度也很有想法，早前考了棍波車牌的他，甫坐上自己Dream car表現興奮，每一幕揸車場景都親身上陣，更豪言一定要買這部車。

今次MV甜度十足，一反嘉豪過往M的慘情情節，而他也大讚女主角：「女主角Ocean 本身係中文教師，同時參與演員工作，其實我好多謝佢，因為好多時我做一啲甜蜜鏡頭我會尷尬，反而係佢lead住我，今次合作非常順利。」

問到是否史上最親密一次？他說：「其實可以咁講，亦都唔可以咁講， 因為之前《逆時車站》個MV都有啲頭貼頭、比較近少少鏡頭，今次可能再多咗啲擁抱身體接觸。」

新歌似乎在車界惹迴響，除得到不少專頁分享，竟然得到奧運金牌選手張家朗分享：「引起迴響可能係因為今次我揀嘅呢架車，係一架識車之人都會Respect嘅一架車，我都見到張家朗哥哥分享，以我所知佢都有玩車，可能係因為咁而得到佢Repost啦，我都有同佢say咗個thank you，大家都叫做因為車而認識咗，希望有機會可以認識佢。（會否做車手？）都好㗎，但做車手係需要金錢嘅活動，我都係做番普通街車車手。」

嘉豪今年4月13至14日，將首次登紅館舉行演唱會，問及是否已開始準備閉關？嘉豪 似乎已調節好心態：「一直都有鍛練，又未至於需要閉關，唔想畀咁大壓力自己，都會盡力做但未必會閉關，每日都會做下訓練準備好自己！」

（即時娛樂）