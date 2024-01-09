李幸倪曾歷黑暗時期 自覺愧對父母 患抑鬱冇錢睇醫生 (23:14)

一連十集的網上紀錄式遊歷專訪節目《枉談》來到第2集，上集Gin Lee（李幸倪）分享自己感情世界，昨晚（8日）上架的下集，Gin帶拍攝團隊重回初來港住的北角舊居、大談當時居住環境，提起愧對父母，向來予人感覺硬淨的Gin，也忍不住落淚。

Gin帶拍攝團隊到北角，原來北角是Gin初來港發展時第一個住的地方，走到大廈樓下，Gin表示以前住頂樓，200多呎兩房單位，一間睡房、一間用作衣帽間，冬涼夏暖，由大門走睡房，不過三步距離。她記得第一次父母來訪，媽媽看到她的居住環境，忍不住哭了出來，她說：「佢哋攞咗兩個大篋，但望一望個地方，2個人2個篋係入唔到嚟，我阿媽就好心噏，喊咗，阿媽覺得唔慣，因為喺我哋家鄉，每個人閒閒地都幾千呎，佢就會覺得原來咁大對比。」

當中亦發生不少被Gin視為的小趣事，她說：「話說我阿媽有次發脾氣，因為每一次煮飯佢都會撞到周身瘀晒，你知煮飯嘅人又熱又盛，一轉身又撞跌嘢、一轉身又撞親，成件事好唔聚財，佢就覺得，唉，好煩。」她續說：「有一次我阿媽坐喺梳化睇電視，我見到阿爸冇位企又冇位坐，佢就入咗我擺衫嗰間好亂嘅房，佢擺咗張摺櫈喺入面飲咖啡，個情景好得意。我問佢：『你做乜喺裏面呀？』佢話：『我終於搵到個位坐啦。』」Gin表示當時覺得有地方住已很開心，但對香港潮濕氣候不明所以：「我第一次見到啲牆會滲水，啲衫晾咗3日都唔乾，我唔知點解，後來Fans話我知：『太濕啦你屋企！』佢哋好好，買咗部抽濕機畀我，我先知道原來香港係咁濕。」

去年Gin簽約英皇後，父母及家姐搬來香港住，她在年初頒獎禮獲得不俗成績，隻身來港發展、一句廣東話也不會的她，亦經歷過黑暗時期，抑鬱症狀浮現：「完咗第一間公司，未簽第二間公司時，冇晒方向，又冇人脈，齋等，過程好漫長。一天黑就喊，喊到天光，天黑開始驚，唔知點算好，我乜嘢都捉唔到，所有嘢都唔屬於我，我喺呢個地方做乜嘢？以為自己好有實力，但原來冇呀，好多呢種負面聲音。又冇錢、又唔敢同人講。迫到自己個情緒去到臨界點。我係Feel到自己如果再唔掹番自己返嚟，我可能返唔到轉頭。」

問她有否求醫？她無奈說：「嗰陣時我冇去睇醫生，我都冇錢睇醫生，睇醫生好貴，山窮水盡啦，我剩番嘅錢一係要嚟買機票、一係要嚟食飯、一係交租，幾時排到睇醫生呢？」

從大學開始便已登台表演掙學費、給家用的Gin回望這段日子，覺得愧對父母，她強忍淚水：「心諗：『你咁大個女...自己嘅嘢都搞唔掂，又養唔到爸爸媽媽...』我屋企唔係窮，但我覺我大個女，我唔想爸爸媽媽咁辛苦...我嗰陣時好嬲自己，係因為我過到嚟香港，以為所有嘢會更好，但係所有嘢係變得好差，搞唔掂自己嘅嘢、又養唔到爸爸媽媽，我係咁怪自己。」慶幸最後Gin一一捱過：「我揀咗自己去撐，經歷過咁黑暗時間，之後再遇到相似問題，我唔係唔驚，但我有信心可以克服。」

（即時娛樂）