馬國明有靚湯蓋被甜到漏 朱敏瀚獲讚有天分當機師 郭柏妍曾中暑暈倒 (19:43)

馬國明、蔡思貝、朱敏瀚（朱仔）、郭柏妍、洪永城、劉穎鏇、吳偉豪和戴祖儀等，今天（9日）到機場為新劇《飛常日誌》宣傳，周吉佩即場獻唱主題曲《飛常日記》。

馬國明和蔡思貝在劇中分別飾演機場中央控制中心經理和駐機場航空公司主管，他們表示最難忘能進入中央控制中心拍攝，好像超級英雄片基地，很壯觀，是難得體驗，蔡思貝表示拍得馬國明很有型，威風凛凛。

馬國明說：「我這個職位很重大，一眼關七，處理很多突發事情，並在短時間內作出正確決定，好似打仗一樣。」蔡思貝表示今次拍攝，去了很多平時去不到地方，行了很多職員通道，馬國明則說：「我和徐榮、洪永城3個麻甩佬可以在禁區吹水。」

林夏薇在深圳拍攝《黑色月光》因身體不適返港，馬國明在《法言人》群組得知薇薇不適返港，但他未有時間問候，希望薇薇盡快康復。未知是否拍劇辛苦過勞而病倒？馬國明說：「我不知道，最近流感好勁，天氣忽冷忽熱，大家要小心身體。」笑他現在有太太湯洛雯幫手蓋被，便不怕著涼，他甜笑說：「互冚（被），開心的。（沒幸福肥？）沒這麼快，但也不可以亂食，之後都要開工。」

朱仔在劇中演機師，獲讚有當機師天分，他笑言若演員撈不掂也可以轉行：「在駕駛艙拍攝前10分鐘，才跟導師邊學邊拍，完成後導師說我有做機師潛質，還給我卡片，說我想考機師牌就說他名字。（有興趣考機師執照？）機師人工很吸引。」郭柏妍也透露拍攝該劇期間曾中暑暈倒，幸得徐榮及時捉住她，要不然臉部落地而受傷，就連不到戲，說：「當時手都僵咗，經歷好恐怖。劇組給我飲正氣水就沒事。」

（即時娛樂）